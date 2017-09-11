



本文專家觀點：

天津中醫藥大學教授於春泉

中國中醫科學院基礎理論研究所副所長徐世傑

中國中醫科學院中醫基礎理論研究所所長胡鏡清

廣州中醫藥大學第一附屬醫院心血管科李先濤





21世紀是痰證的世紀！









如果說20世紀

是活血化瘀的世紀，

那麼21世紀

將會是痰證的世紀。





——陳可冀，中國科學院院士，我國著名中西醫結合內科、心腦血管科專家





每一個時代的生活方式決定了它的病種。





上世紀七八十年代：天氣較現在要寒冷，加上人們普遍吃不飽穿不暖，得不到溫暖來保養，所以寒凝血瘀造成的疾病居多，在治療上就要活血化瘀。





現在：人們條件好了，能吃飽穿暖，而且過食肥甘厚膩的機會增多，加上出門坐車，久坐辦公等，運動變少，身體代謝慢了，水液津微積聚成了痰濕，所以疾病以痰證居多。





百病皆由痰作祟





痰是津液結聚產物，可停留在身體的各個部位，五臟六腑、關節等都有可能。





所以痰導致的疾病內外婦兒都有，故有「痰生百病」，「百病皆由痰作祟」的說法。







現在代謝性疾病是非常多的病種，而代謝疾病很多都是痰濕引起來的。





你痰濕了嗎？

主要指標：舌胖邊有齒痕、苔膩、苔滑三項，每項3分；

次要指標：胸悶、脈濡或滑兩項，每項2分；

其他指標：肢體困重、口黏、面色晦暗、嗜睡等8項，每項1分。





這其實是《冠心病痰濕證臨床診斷標準》，癥狀累積超過6分，就可以診斷為冠心病痰濕證。不過咱們普通老百姓也可以用它來算一下自己體內有沒有「痰濕」。





5招遠離痰證





1山楂

除了清淡飲食，可以適當吃點山楂。山楂本身又化瘀又降血脂。對於老年人，有高血壓的，高血脂的都可以喝點山楂水，如果兼有便秘的，加點決明子更好。





2山藥

健脾胃能有助於氣血津液的正常運行，避免痰瘀的產生，中醫認為，山藥有補脾益腎、養肺、止瀉、斂汗之功效，是很好的進補「食物葯」。平時我們可以多熬點「山藥排骨湯」喝。特別適合脾胃虛弱、五更泄瀉的人。





4少吃冷飲

痰由濕而來，沒有濕就沒有痰。夏末秋初的長夏正是痰濕多發的季節，人們吃燒烤喝冰鎮啤酒，吃冰激凌喝冷飲，加之外有寒氣怫鬱、內有空調長吹，往往會產生不同程度的痰濕。





4每天運動

從每天早晨起來到晚上睡覺，能累積保持8000到1萬步就可以令我們的身體保持少痰少濕的狀態。







5保持好心情

中醫講思則氣結，精神因素也是產生痰瘀的一個重要原因。現代人大多思慮過多、疲勞用腦，長期處於精神緊張和壓力大的狀態，就容易產生氣滯、血瘀、痰凝、濕聚等癥狀。









本文參考資料：健康時報2017-9-11《院士這樣說痰瘀》

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值班主任：楊小明 本期編輯：賈慧慧