日常保健，到底哪個穴位在哪個位置、針對哪些癥狀？這裏匯總了一篇常用養生保健穴的合集，點一點就知道！







【使用方法】





點擊人體地圖上對應的穴位

即可看到各個穴位的具體位置和功效！





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本文參考資料：健康時報

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值班主任：楊小明 本期編輯：賈慧慧