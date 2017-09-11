收藏！史上最方便身體養生穴位合集，哪裡不舒服按哪裡，所有人都該收藏！北京新浪網 (2017-09-11 22:01)
日常保健，到底哪個穴位在哪個位置、針對哪些癥狀？這裏匯總了一篇常用養生保健穴的合集，點一點就知道！
【使用方法】
點擊人體地圖上對應的穴位
即可看到各個穴位的具體位置和功效！
點擊穴位查看
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哪裡不懂點哪裡~
一輩子都用得著！
本文參考資料：健康時報
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值班主任：楊小明 本期編輯：賈慧慧
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