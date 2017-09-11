黑色轎車停放的位置。沙坪壩警方供圖 華龍網發

？？？ 華龍網9月11日20時55分訊（記者 張勇）停車不能自顧自己方便，妨礙別人就不好了。昨（10）日，重慶一男子把愛車停在小區樓棟中間，佔了一大半的通道，結果發現愛車身上多了幾道划痕。那麼，這樣的事情到底該誰負責？

？？？？事發小區，在重慶市沙坪壩區都市花園附近。9月10日14時左右，吳先生下樓發現，他停在小區裏面的黑色轎車被划傷了。由於前幾天看到王老伯使用板車來到小區收過紙殼，且從黑色轎車旁邊經過了，吳先生懷疑，王老伯就是划傷黑色轎車的責任人。

？？？？然而，面對指責，又來到小區收紙殼的王老伯矢口否認，認為紙殼這麼軟，根本不會對轎車造成損傷。

？？？？公說公有理，婆說婆有理。吳先生撥打了110報警電話。來到現場，民警發現，三棟居民樓呈「品」字型分佈，吳先生的黑色轎車停在兩棟樓之間，堵住了另外一棟樓的大部分通道。王老伯使用板車路過的時候，極有可能因為道路寬度不夠，板車上的紙箱刮到黑色轎車。

？？？？在現場，王老伯停在一旁的板車上正好堆放著紙殼，還沒卸貨。為了驗證推測，民警將板車推來，發現紙殼和車身的幾處划痕剛好吻合。

？？？？見到這種情況，王老伯誠懇地向吳先生道了歉，並拿出錢包準備賠償。吳先生表示，他不應該亂停車，給王老伯的通行造成困難，接受了道歉但並未要賠償。最終，兩人握手言和。

？？？？民警提醒：小區通道一定要保持暢通，居民停車不能妨礙他人通過。而在遇到車輛堵路的時候，市民朋友可以聯繫物管或者車主挪車，以免造成不必要的麻煩。