？？？？中青在線湖州9月11日電（中國青年報·中青在線記者 董碧水）據「湖州發佈」今天晚上發佈消息，湖州將進一步做好病死豬掩埋信訪舉報處置的後續工作，並表示，將進一步加大調查和偵查的力度，一查到底，對查實的情況進行嚴肅處理。同時，已啟動對相關職能部門履行職責行為的調查。

？？？？「湖州發佈」稱，為查清「大銀山病死豬掩埋」信訪舉報的處理經過，湖州市環保部門已責成湖州經濟技術開發區開展自查工作，並限時上報結果，同時配合紀檢監察部門同步對開發區管委會對該信訪件辦理程序進行追溯，還原調查處理和反饋整個過程，對發現的問題，將根據責任體系確定責任人員，確保追責到位。

？？？？另悉，公安部門在前期偵查的基礎上，繼續加大了對此案的偵查力度，今天上午當地警方又因此案刑拘1人。