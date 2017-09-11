？？？？共享單車管理員錢文青正在整理車輛。 王子濤 攝

中新網上海9月11日電 (王子濤)共享單車亂停亂放欠缺維護、地鐵口共享單車「潮汐現象」嚴重……9月上海將持續開展共享單車集中整治清理行動，而上海虹口區一街道先行先試，通過聘用社會力量，試點請第三方協助管理街頭共享單車。

地鐵出入口人行道上的共享單車擺放整齊。 王子濤 攝

地鐵出入口人行道上的共享單車擺放整齊。 王子濤 攝

9月11日記者來到地鐵8號線曲陽路站，地鐵出入口人行道上的共享單車擺放整齊，與此前車輛東倒西歪、停放在綠化帶和車道上的畫面形成了鮮明對比。現場幾名身穿制服的工作人員正在整理共享單車，並勸阻騎行者亂停亂放的行為。

地鐵曲陽路站前的共享單車一改往日東倒西歪、停在綠化帶的現象。 王子濤 攝

地鐵曲陽路站前的共享單車一改往日東倒西歪、停在綠化帶的現象。 王子濤 攝

該街道共享單車管理員錢文青告訴中新網記者，本月初他們開始在地鐵8號線曲陽路站進行共享單車管理工作。記者在現場看到，除了專職的共享單車管理員對地鐵口及周邊區域的共享單車進行管理外，共享單車企業的運維人員也在地鐵口檢查、擺放各自企業的共享單車。這樣的多方配合讓亂停亂放現象嚴重的地鐵口變得井然有序。

該街道的共享單車管理員胸前掛有統一的吊牌。 王子濤 攝

該街道的共享單車管理員胸前掛有統一的吊牌。 王子濤 攝

歐陽路街道社區管理辦公室相關負責人表示，街道先前對區域內共享單車亂停放現象比較嚴重的點進行了排摸，共排摸出地鐵8號線虹口足球場站1號出入口、四平路575弄地鐵10號線郵電新村站4號出入口、四平路311號公交車站等17個點。

「這些點人流量大，共享單車停放混亂。街道決定先在個別點進行試點，然後在試點的基礎上，擴大到所有的點。」該負責人說。

據了解，歐陽路街道除了請第三方專業公司人員對共享單車亂停放進行管理外，還將組織社區志願者一起加入到管理者行列，進一步改善區域內的市容面貌。

在8月18號上海叫停共享單車新增投放后，上海市交通委上周再次下發通知，對共享單車開展集中整治清理行動。經上海市交通委全面梳理排摸，目前全市中心城區非機動車停放設施，最多可停放108萬輛自行車，包括個人非機動車。然而根據各家共享單車企業自己上報的數據，截至8月18日，全市共享單車數量就達170萬輛。

據悉，目前這些共享單車管理員產生的費用由街道承擔。下一步，街道將與共享單車企業進行約談，建議對方拿出一部分資金用於車輛管理。(完)