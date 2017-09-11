第十二屆中國北京國際文化創意產業博覽會青年文化創意與創新成果展區學生作品。 中國網見習記者 趙曉雯 攝

中國網新聞9月11日訊（實習記者 趙曉雯）2017年9月11日，第十二屆中國北京國際文化創意產業博覽會在北京國家展覽中心舉辦，主展場位於中國國際展覽中心。

為深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，用核心價值體系引領青年大學生全面發展，培養與提升首都大學生的創新思維和創新能力，助力北京市文化創意產業的發展建設。中共北京市委教育工作委員會在本屆文博會上舉辦第十二屆首都大學生創意創新成果展，集中組織各高校優秀創意作品參展。

第十二屆首都大學生創意創新成果展分為北京工業大學展區、北京科技大學展區、北京服裝學院展區、北京印刷學院展區、創意集市五個部分。

旨在利用北京文博會平台，傳承優秀中華文化、弘揚社會主義核心價值觀，努力搭建服務北京青年開展文化創意成果交流和交易的服務平台。

據北京市教工委張影介紹，此次展出的作品突出體現了當前大學生的創新能力，同時本次展出的創意作品普遍體現了科技含量高，實用性好的特點，組委會將大力統籌校內外資源，吸引社會力量廣泛參與，面向社會需求進行創意作品的設計創作，讓大學生的創意作品有良好的社會出口。