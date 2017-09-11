六年前的九月，古城西安發生了一件大事，備受關注的地鐵二號線在市民的翹首期盼下終於開通了，如今，六年過去了，西安已經開通了三條地鐵線路，在感受地鐵帶來的便利和快捷的同時，你是否還記得，六年前二號線開通時的場景呢?



9月16日，在地鐵二號線開通整六年的特殊日子里，華商報將和西安地鐵在地鐵三號線大雁塔站廳聯合舉辦一場「我與地鐵有故事，我與地鐵共成長」快樂生日會，現場會有蛋糕和小禮物分發派送哦。

西安地鐵第一列車開出是什麼樣的?你第一次坐上二號線的心情是怎麼樣的?……當天活動中，有精彩紛呈的節目表演，有朗誦有歌舞，你將在現場感受西安城市發展與地鐵文化的邂逅。還可以通過地鐵員工、高校大學生朗誦「地鐵與西安」的故事，重溫地鐵開通運營六年走過的歷程。活動將於9月16日(周六)上午10點在地鐵三號線大雁塔站廳準時開始，我們還將徵集6位2011年9月16日當天出生的小朋友參加當天的生日會活動，與市民一起切蛋糕、分享小朋友眼中的地鐵故事，報名參與的小朋友都將獲得一卡通異形卡、玩偶、遙控車等精美禮物，如果你的孩子馬上就要過六歲生日了，拔打華商報熱線029-88880000來跟我們一起過一個特別的生日吧。

9月16日，地鐵三號線大雁塔站，不見不散。

華商記者 肖琳





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