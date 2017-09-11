（中央社台北2017年9月11日電）第1060217期今彩539開獎，中獎號碼01、26、28、37、03。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎 206注中獎，每注可得2萬元；參獎7135注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼777，正彩383注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼3588，正彩25注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。