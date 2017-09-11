威力彩頭獎槓龜中央社 (2017-09-11 22:07)
（中央社台北2017年9月11日電）第1060073期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為03、34、32、26、21、01，第二區中獎號碼為02號。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎也槓龜；參獎有 4注中獎，各得獎金新台幣15 萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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