▲大村鄉賴姓民眾居住的古厝屋頂老舊破損，處處能見光，衡山基金會彰化行善團動員志工，合力將老屋屋頂進行翻修。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

實在足感心！彰化縣大村鄉中重度智能障礙賴姓民眾住在祖厝，老厝年久失修，屋頂處處能見光，逢雨就滴水，因沒錢修復，只好拿紙板擋雨，連睡覺都不安穩。衡山基金會彰化行善團得知，副總團長黃旗旺11日帶領志工，頂著豔陽合力將老屋屋頂進行翻新。黃旗旺說，希望趕在颱風來之前完工讓個案有個安全的居住環境。

衡山基金會彰化行善團主任陳建睦表示，基金會服務身心障礙朋友十多年，發現許多弱勢家庭無力修繕破損屋舍或整理居家環境，日前接獲彰化縣身心障礙協會轉介，得知住在大村鄉大村村的賴姓民眾獨居老舊屋瓦祖厝，逢雨就得忍受漏水況。

▲大村鄉賴姓民眾居住的古厝屋頂老舊破損，處處能見光。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

黃旗旺帶領多位專業志工，前往協助打掃改善環境與免費修繕屋頂，希望在颱風來臨前有個安全的居住環境。賴姓民眾年邁的父母對於衡山基金會彰化行善團的義舉頻頻表達謝意，不斷地詢問要不要付費；黃旗旺說，全部費用都是來自社會大眾的愛心，行善團也募集到一份寢具，要送給賴姓民眾。

▲衡山基金會彰化行善團動員志工，合力將老屋屋頂進行翻修。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

陳建睦表示，54歲的賴秋蓉自出生後，因為大病發燒後，成為中度智障，長年由年邁父母協助照顧，住在百年老舊古厝，無力整理居家環境，長年累月的髒亂不堪，其屋頂瓦片多處破損，下雨天與颱風天來臨時屋內嚴重漏水無法居住，三餐有時候靠鄰居接濟幫忙，由彰化北區身心障礙者個案管理中心轉介經評估後，趕在大風雨前，進行修繕工作。

黃旗旺說，賴姓屋主的古厝面積，大約15坪，屋頂為瓦片，因為老舊不堪使用，經年風吹雨打曝曬下，一碰觸就碎裂，整修的志工群大家都得小心翼翼，深怕經不起踏，導致屋頂破裂，損及房子的基礎結構。

陳建睦說，只要是精神障礙或是重大疾病，經里長或是社工通報，都會到場免費協助服務，讓大眾認識到「關懷、幫助弱勢族群」是刻不容緩的。同時呼籲大家行善永遠不嫌晚，更需要你我的愛心共同關懷。