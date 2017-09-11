台灣觀光推廣團至大馬 盼創旅遊熱潮中央社 (2017-09-11 22:15)
（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）87個單位共162人的台灣推廣團，日前前往吉隆坡參加2017年台灣觀光推廣會，並向近百位馬來西亞旅遊業者、航空公司及媒體朋友提供最新台灣旅遊資訊，場面交流熱絡。
駐馬辦事處今天發表聲明說，這場推廣會於9月6日在吉隆坡帝苑飯店舉行，在新南向政策推動下，本次台灣推廣團創歷年參展人數之最，團員包括地方縣市政府、公協會、旅行社、飯店、航空公司、伴手禮等觀光相關行業。
這次推廣會結合不同風格的飯店旅館，特色主題樂園與風景區，體驗農村樂趣的休閒農場以及旅客最愛的美味伴手禮等，共同推展全台各異其趣的旅遊資訊，希望能為馬來西亞旅遊業者帶來更多精彩的台灣旅遊配套選擇。
為積極搶攻穆斯林市場，現場也簡報台灣清真認證機制及穆斯林友善旅遊環境，吸引在場穆斯林業者前來聆聽，他們對於台灣接待穆斯林旅客的能力深具信心。
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平至現場勉勵台灣推廣團，並表示今年為新南向政策的行動年，台灣對於馬來西亞市場十分重視，而馬來西亞民眾前往台灣旅遊觀光的熱潮不減
他說，去年馬來西亞訪台人數約47萬人次，是來台市場第6位，更位居東協10國首位，是台灣在東南亞最重要的觀光客源。
另外，累計2017年1至7月馬來西亞赴台旅客已達27 萬9822人次，較2016年同期的24萬1521人次，成長15.86%。
他指出，台灣為爭取穆斯林赴台觀光，不斷精進穆斯林旅客環境，相信憑藉安全，深度和特色旅遊，加上台灣人的熱情和真誠，能吸引馬來西亞遊客繼續前往台灣旅遊。1060911
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