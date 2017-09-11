（中央社記者黃麗芸台北11日電）繼台北101購物中心揭開週年慶序幕後，微風廣場、微風南京和京華城也緊接在14日登場，前兩者只要消費滿額就有機會抽中汽車大獎，後者則推購物回饋現金共達300萬元。



微風廣場今天舉辦16週年慶記者會，並宣佈和微風南京同步於9月14日至10月11日舉辦週年慶，除推出基本的滿千送百優惠之外，只要單筆消費滿新台幣6000元，即可獲得抽獎券一張，有機會抽中INFINITI Q30風尚版汽車、高級郵輪暢遊沖繩和翱翔大漠草原到蒙古。



另外，持微風聯名卡於9月18日至30日在微風廣場消費，還享限定加碼酬賓券100元。



微風集團執行常董岡一郎會受接受媒體聯訪時表示，集團9店上半年業績為105億元，相較去年表現持平，全年營業目標則上看220億元，較去年同期成長10%，所以這波週年慶表現顯得愈發重要。



岡一郎說，微風集團5店於9至11月周年慶業績目標，設定為36億元，較去年的34億元要成長6%，希望透過推出獨家商品和優惠促銷活動，成功吸客衝刺。



同步登場的京華城週年慶則推出「購物回饋現金」，9月14日至30日全館當日消費累積滿4800元就送500元（含現金400元+商品券100元），若刷京華卡或持Living Card當日累積滿4800送650（含現金500+商品券150元），購物回饋現金共計上看300萬元。



此外，京華城週年慶首四日還加碼推出，京華卡友滿額再贈iPhone 8、dyson空氣清淨機、BALMUDA蒸氣烤麵包機等限量夢幻逸品。



位於信義區的BELLAVITA寶麗廣?週年慶則於9月15 日登場，斥資數百萬元將整棟建築打造成一座華麗國際影城，將各色電影人物齊聚一堂共同歡慶8週年，陸續推出星光迎賓大道、劇場、音樂會、舞台秀、街頭表演和沁涼小市集等活動。



週年慶期間的優惠活動，還包括全館消費滿8000元即可參加幸運星光抽獎，頭獎送日本九州紅葉極致私湯五日雙人同行；消費滿2萬即可獲得名牌保養品一份；消費滿100萬元者，可享最佳男女主角個人寫真（全家福攝影），且含專業妝髮造型服務，記錄美麗、幸福時刻。1060911