▲金管會核准一卡通兼營電子票證，成為國內首家電票申請兼營電支的機構。（圖／一卡通票證公司提供,2017.09.11）

金管會核准一卡通兼營電子票證，成為國內首家電票申請兼營電支的機構，也是市場上唯一1家可做電票、電支的業者，一卡通總經理張修齊表示，電子支付業務目標在取得許可的半年內開業。金管會解釋，核准電子票證公司一卡通兼營電子支付機構，即未來開業後，民眾儲值在一卡通實體卡內的錢可進行線上交易，或者在一卡通電支帳戶內的錢可以移轉到一卡通實體卡中。

張修齊指出，7月接獲金管會核准兼營電子支付機構的許可，目標取得許可半年內就可開業，即民眾未來線上線下交易都可以透過一卡通完成。張修齊表示，電票多使用在交通以及小額支付上，因此，每筆交易金額較低，電子支付的交易金額則會比較大一點，預期電支開通後，民眾在電支帳戶內的錢會流入電票。若加計交通支付後，目前一卡通每筆平均交易金額約60元。

根據金管會統計，截至7月底，一卡通流通卡數為1226萬217卡，儲值金額為新台幣7億8375.4萬元，7月單月的簽帳消費金額為6億1479.6萬元。目前4家已開業且專營的電子票證機構有悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫電子票證；專營的電支機構有5家橘子支、國際連、歐付寶、智付寶、台灣電子支付，目前都已開業。