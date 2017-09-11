今彩539 頭獎槓龜中央社 (2017-09-11 22:05)
（中央社台北11日電）第1060217期今彩539開獎，中獎號碼01、26、28、37、03。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎 206注中獎，每注可得2萬元；參獎7135注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼777，正彩383注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼3588，正彩25注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060911
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