參與連署的董事候人與監事候選人，齊心推動北港朝天宮普選。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.09.11）

立委蘇治芬繼上周五以捐款人身分前往北港朝天宮要求查帳，周末又成功邀請11位董事候選人及3位監事候選人（均達過半席次），簽署「推動朝天宮章程修改切結書」，並於今（11）日共同召開「我要普選」記者會，為朝天宮選舉制度的第二波改革邁出第一步。

朝天宮現任董事同時也身兼候選人的蘇榮泉表示，朝天宮最初的董監事選舉是採連記法，只有鄰長及鋪戶等有投票權，所以當時的選舉人只有380位左右。經由立委蘇治芬於民國86年成功推動第一波改革，才將選舉人擴及戶長，達到目前有5500位左右的選舉人，希望這次推動普選也能成功，讓全鎮的3萬3千位公民都有投票權，也讓地方有更好的發展。

11位參與連署的董事候選人為蕭慧敏、蘇榮泉、陳禎皇、李登皇、王一郎、紀柏宇、許珍娜、林欽停、蘇健榮、林金章、曾蔡美佐，3位監事候選人則為王平源、顏志晃、周政楷，今多數都出席了記者會。

地方多位士紳也出席力挺，包括許坤凙、音樂家陳哲正、笨港文教基金會前執行長蔡炳坤、北港文化工作室許士能與廖世冠老師、雲林縣醫師公會理事長吳欣席等人，以及北港鎮長張勝智、縣議員蔡岳儒等。廖世冠表示，一間廟宇完全牽動了一個鎮的發展，這在全世界都是很罕見的例子，如今朝天宮的種種弊端，其實只要改成一人一票的選舉制度，就能夠有很大的改革。

地方仕紳北港文化工作室許士能也出席力挺。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.09.11）

蘇治芬則表示，她回來雲林從政不到二十年，已見證過幾次朝天宮的選舉，但各種現象讓不少人百感交集，即使選上董事也有志難伸；她在雲林縣長任內，可以支配的預備金大約六千萬，但朝天宮的董事長卻有一億五千萬左右的經費可以運用，能做的事非常多；這次透過普選的推動，雖然結果不可能盡如心意，但大家總要在黑暗中尋找陽光，這是北港人共同的責任，希望連署的候選人當選後能夠成就這個使命，而選舉人則要成就讓他們當選的使命。