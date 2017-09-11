（中央社台北11日電）第1060073期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為03、34、32、26、21、01，第二區中獎號碼為02號。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎也槓龜；參獎有 4注中獎，各得獎金新台幣15 萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060911