蔡英文南下中山工商遭嗆 高雄200警維安NOWnews今日新聞 (2017-09-11 22:02)
高市中山工商今(11)日舉行「僑務委員會東南亞技職專班聯合開學典禮暨成果展」，總統蔡英文南下出席，卻遭抗議團體「如影隨形 愛台灣聯盟」近60人嗆聲，高市警局動用200多名警力，強制隔離抗議民眾至附近約百公尺外的陳抗區，引發民眾不滿。蔡英文則在層層警力包圍下，順利由大門進至校方參與活動。
高雄市警察局長陳家欽親自坐陣指揮，布設200多名警力，將中山工商兩端出入路口封鎖，並將陳抗區設在校門外的陳抗區，臨時加裝鐵柵欄阻隔人群，因距離遙遠，小英車隊抵達時應沒有看到抗議民眾，引發陳抗民眾不滿。
陳抗總召黃正忠怒罵，今天很多自動前往的民眾都被擋在外圍，進不去意見表達區，不到11點又要我們離開意見表達區，好讓蔡英文從大門口進入。表示，反對高雄市警察局長陳家欽拍馬屁、不重視人權，堅持反對他接任警政署長。附近民眾也認為「封路封得有點誇張」。
高雄市警察局表示，一定要讓蔡總統從大門口進去，這是台灣總統的尊嚴，所以才會動員大批警力，成為保護總統最強力的後盾，並非拍馬屁、不重視人權。
▲東南亞技職專班首度聯合開學典禮，總統蔡英文親自主持。（圖／記者陳維鈞翻攝 , 2017.09.11）
活動會場內，蔡英文頒獎給4名優秀優秀畢業僑生，包括尹國雄、郭家成、徐懷清和劉永芳，尹國雄現為新北市星龍企業社負責人。郭家成是新北市助政公司老闆，徐懷清則是台灣光寶科技公司高級工程師，劉永芳現為台中泰鑽泰緬料理餐廳負責人，都相當傑出。
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