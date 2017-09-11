▲大士爺廟方為了配合2018年台灣燈會又在嘉義舉辦，特別設計繽紛光廊。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.09.11）

嘉義縣民雄大士爺文化祭在11至13日舉行普度，為迎接2018台灣燈會在嘉義，大士爺廟方特別在廟旁大街設計一座光廊。11日清晨由張花冠縣長、張明達議長、民雄何嘉恒鄉長、議員黃芳蘭、賴朝崙、陳福成、林于玲、大士爺廟蔡炳坤董事長及立委陳明文等各界虔誠祭拜後啟燈，祈求大士爺庇佑眾生。

民雄大士爺文化祭與宜蘭頭城搶孤、基隆中元祭典、屏東恆春搶孤，並列台灣農曆鬼月的四大祭典。傳說大士爺是觀世音菩薩化身，鬼月則以鬼王的形體出現，用以鎮壓、普度孤魂野鬼。

根據文獻的記載，在清乾隆年期間，每逢農曆7月，民雄（舊稱打貓）頂街每日下午就會起陰風，還有鬼聲啼哭，但只要出現高約一丈、頭生雙角，身穿紅甲、青面獠牙、口吐火焰的大士後，陰風與鬼聲就會自然停止。民雄街民相信是觀音大士顯靈來威嚇、鎮壓孤魂眾鬼。

因此每年農曆7月1日用紅緞塗大士像一身，奉祀壇中，誦經超度無祀孤魂，並鎮壓鬼道，稱作「頂街大士爺會」，並演變成農曆7月21日至23日的「下街大士爺會」與7月29日的「小普大士爺會」等一系列的祭典，迄今成為每年農曆7月21至23日，民雄最熱鬧的普度大事。

廟方為了配合2018年台灣燈會又在嘉義舉辦，特別設計的一座全長約80公尺，五彩繽紛的光廊，用以帶動地方的觀光。