泰利颱風續增強 預計週三週四影響最劇公視 (2017-09-11 00:00)
今年第18號颱風泰利，今天清晨五點鐘，位於"鵝鑾鼻東南東方"1800公里的海面上，持續朝台灣前進，氣象局預估，可能會增強為中颱以上等級，影響台灣最劇烈的時候，預計是在星期三下午到星期四的白天，到時候全台，都將籠罩在暴風圈當中，提醒大家提防強風豪雨，氣象局最快將於明天上午與晚上，分別發布海上、陸上颱風警報!
輕度颱風泰利上週六晚間形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東方海面上，朝台灣持續前進，氣象局預估泰利颱風可能從恆春半島至台東之間登陸，但也可能往北修正，從12號深夜開始，宜、花、東地區就會逐漸感受到風雨，星期三下半天到星期四白天，是颱風影響台灣最劇烈的時候。氣象局預計最快明天上午與晚間，將分別發布海上、陸上警報!
==氣象局預報員 陳伊秀==
大氣的環境跟海洋的含量
是比較高的
再加上垂直風切是比較小的
都是有利於它在持續再增長的
依照目前的速度跟整個的路徑
預計最快可能在週二的上半天
甚至上午就有機會發佈海警
氣象局表示，如果泰利速度變慢、北轉，影響台灣時間將拉長，氣象專家也說，泰利颱風所處的位置海水溫度高，有利於颱風的發展，有可能會進一步增強為中颱、甚至是強颱。
== 天氣風險公司總經理彭啟明==
我們這次發展的條件
應該不會到（厄瑪）這麼強
但是登陸的點的附近
可能跟登陸佛羅里達非常相近的
差不多他們當地大概3到4級
我們這邊是中度接近強烈颱風等級
這個幾乎是一樣的
氣象局也提醒，隨著泰利颱風可能接近，週二起，中部以北、東半部地區及恆春半島沿海地區，風浪將會逐漸增大，周三到周六台灣的天氣可能都會到外圍環流影響雨勢明顯，民眾一定要多加留意。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美國Bebe Au Lait】時尚哺乳枕頭(Birdie 小小鳥)
- 【Wildland 荒野】0A32112-72深藍色 男 700FP連帽輕羽絨外
- 品家居 玄米4.5尺餐桌椅組合(一桌四椅)-135x80x75cm-免組
- Betrise《春暖花開》雙人加大100%天絲TENCEL四件式兩用被床
- 【優利亞-馬克斯】雙人3件式掀床組(2色可選)
- COACH金屬編織綁繩皮革肩背托特包-米白
- Cozy inn 倒影-純白 300織精梳棉四件式被套床包組(加大)
- 《Homelike》朵拉5尺床組+獨立筒床墊-雙人(二色任選)
- OMC - 韓國原皮魅力款真皮小型購物包
- 【Whirlpool惠而浦】無線手持直立2 in 1吸塵器 VCS1405
台灣人赴日年消費近1500億 想省錢換匯、刷卡這麼做【NOWnews今日新聞】
財發現：新一代iPhone來了 好友"腮紅金"上線？【北京新浪網】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多