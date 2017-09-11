















今年第18號颱風泰利，今天清晨五點鐘，位於"鵝鑾鼻東南東方"1800公里的海面上，持續朝台灣前進，氣象局預估，可能會增強為中颱以上等級，影響台灣最劇烈的時候，預計是在星期三下午到星期四的白天，到時候全台，都將籠罩在暴風圈當中，提醒大家提防強風豪雨，氣象局最快將於明天上午與晚上，分別發布海上、陸上颱風警報!輕度颱風泰利上週六晚間形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東方海面上，朝台灣持續前進，氣象局預估泰利颱風可能從恆春半島至台東之間登陸，但也可能往北修正，從12號深夜開始，宜、花、東地區就會逐漸感受到風雨，星期三下半天到星期四白天，是颱風影響台灣最劇烈的時候。氣象局預計最快明天上午與晚間，將分別發布海上、陸上警報!==氣象局預報員 陳伊秀==大氣的環境跟海洋的含量是比較高的再加上垂直風切是比較小的都是有利於它在持續再增長的依照目前的速度跟整個的路徑預計最快可能在週二的上半天甚至上午就有機會發佈海警氣象局表示，如果泰利速度變慢、北轉，影響台灣時間將拉長，氣象專家也說，泰利颱風所處的位置海水溫度高，有利於颱風的發展，有可能會進一步增強為中颱、甚至是強颱。== 天氣風險公司總經理彭啟明==我們這次發展的條件應該不會到（厄瑪）這麼強但是登陸的點的附近可能跟登陸佛羅里達非常相近的差不多他們當地大概3到4級我們這邊是中度接近強烈颱風等級這個幾乎是一樣的氣象局也提醒，隨著泰利颱風可能接近，週二起，中部以北、東半部地區及恆春半島沿海地區，風浪將會逐漸增大，周三到周六台灣的天氣可能都會到外圍環流影響雨勢明顯，民眾一定要多加留意。