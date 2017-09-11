















媽媽臉上膝蓋都是傷，一旁的大女兒左手也剛包紮，兩人一起等在醫院門口，因為後來到院的爸爸大腿骨折，2歲小女兒更沒了呼吸心跳。==恆春南門醫院 林姓醫師==緊急幫她做插管然後做胸腔的一些插管但是我們真的盡力了救不回來來自桃園的陳家四口，10日中午在屏東滿州鄉體驗大腳車飆山，中途卻翻車，警方釐清，小女兒因為由爸爸抱著，沒繫安全帶，翻車時摔出車外，重創頭部。==滿州分駐所長 尤子碩==死亡的這個小妹妹她當時是由爸爸是抱著她坐在駕駛的後方那媽媽是坐在乘客座的後面==and恆春南門醫院 林姓醫師==如果玩旋轉木馬都有年齡的限制為什麼飆沙(山)這麼危險的東西沒有年齡限制連醫生都質疑，為何讓2歲女童上車，營業大腳車的駕駛事後也向家屬下跪道歉，不過，輔導大腳車營業的是滿州鄉公所，公所聲稱以公共造產，開闢168公頃飆山園區，但屏東縣政府強調不是公共造產，鄉公所才承認場地不合法。==滿州鄉公所祕書 張成森==行政的一個手續管理的辦法跟業者的一些訓練問題逐步地在要求這一些規定目的是讓它能夠走向合法化縣府表示，公所向業者每車收規費200元，不是公共造產就應有營業許可。但不只公所非法營運十多年，連出事的大腳車業者都沒有營業許可，事故責任，恐怕不是公所關閉園區就能撇清。記者 王介村 許政俊 屏東報導