屏東大腳車飆沙翻車 2歲女童傷重不治公視 (2017-09-11 00:00)
媽媽臉上膝蓋都是傷，一旁的大女兒左手也剛包紮，兩人一起等在醫院門口，因為後來到院的爸爸大腿骨折，2歲小女兒更沒了呼吸心跳。
==恆春南門醫院 林姓醫師==
緊急幫她做插管
然後做胸腔的一些插管
但是我們真的盡力了
救不回來
來自桃園的陳家四口，10日中午在屏東滿州鄉體驗大腳車飆山，中途卻翻車，警方釐清，小女兒因為由爸爸抱著，沒繫安全帶，翻車時摔出車外，重創頭部。
==滿州分駐所長 尤子碩==
死亡的這個小妹妹
她當時是由爸爸是抱著她
坐在駕駛的後方
那媽媽是坐在乘客座的後面
==and恆春南門醫院 林姓醫師==
如果玩旋轉木馬都有年齡的限制
為什麼飆沙(山)這麼危險的東西
沒有年齡限制
連醫生都質疑，為何讓2歲女童上車，營業大腳車的駕駛事後也向家屬下跪道歉，不過，輔導大腳車營業的是滿州鄉公所，公所聲稱以公共造產，開闢168公頃飆山園區，但屏東縣政府強調不是公共造產，鄉公所才承認場地不合法。
==滿州鄉公所祕書 張成森==
行政的一個手續
管理的辦法
跟業者的一些訓練問題
逐步地在要求這一些規定
目的是讓它能夠走向合法化
縣府表示，公所向業者每車收規費200元，不是公共造產就應有營業許可。但不只公所非法營運十多年，連出事的大腳車業者都沒有營業許可，事故責任，恐怕不是公所關閉園區就能撇清。
記者 王介村 許政俊 屏東報導
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