















不滿27歲年輕的逃跑外勞，竟然在警方的追捕下，被連開9槍，就這樣失去生命，移工及聲援的團體上週到警政署前抗議，上午再到行政院前陳情，質疑警方對逃跑外勞執法過當。這名移工的父親來台處理後事，也親筆寫了信，希望台灣政府能查明真相。==代讀越南移工阮國非親筆信==關於警察殺死人爸爸希望這件事情能夠好好的調查人權團體表示，雖然全案已進入司法程序，但要求警政署應該進行內部調查。==台權會副秘書長 施逸翔==移工身上有18個彈孔在一個非常近距離的情況下才有可能開槍穿透他的身體一開始的第一槍並沒有對空鳴槍這種開槍的方式它都已經逾越了一種合理使用槍械移工團體指出，這起事件在社會輿論蔓延著對東南亞族群的刻板印象，將逃跑外勞污名化罪犯化，但移工為何被迫選擇逃跑、為何拼了命抵抗警方追捕，背後種種不合理移工制度，卻被忽略，他們呼籲剛上任的行政院長賴清德能夠處理。==台灣移工聯盟 許惟棟==他們要的其實不是救世主他們要的只是轉換工作的權利移工團體要求盡速修正，就業服務法中移工不能自由轉換雇主的奴工條款，警方也應公佈追捕過程的影像，還原真相。記者陳姝君陳昌維台北報導。