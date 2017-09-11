警開9槍打死逃逸越勞 家屬促查明真相公視 (2017-09-11 00:00)
不滿27歲年輕的逃跑外勞，竟然在警方的追捕下，被連開9槍，就這樣失去生命，移工及聲援的團體上週到警政署前抗議，上午再到行政院前陳情，質疑警方對逃跑外勞執法過當。這名移工的父親來台處理後事，也親筆寫了信，希望台灣政府能查明真相。
==代讀越南移工阮國非親筆信==
關於警察殺死人
爸爸希望這件事情能夠好好的調查
人權團體表示，雖然全案已進入司法程序，但要求警政署應該進行內部調查。
==台權會副秘書長 施逸翔==
移工身上有18個彈孔
在一個非常近距離的情況下
才有可能開槍穿透他的身體
一開始的第一槍並沒有對空鳴槍
這種開槍的方式
它都已經逾越了一種
合理使用槍械
移工團體指出，這起事件在社會輿論蔓延著對東南亞族群的刻板印象，將逃跑外勞污名化罪犯化，但移工為何被迫選擇逃跑、為何拼了命抵抗警方追捕，背後種種不合理移工制度，卻被忽略，他們呼籲剛上任的行政院長賴清德能夠處理。
==台灣移工聯盟 許惟棟==
他們要的其實不是救世主
他們要的只是轉換工作的權利
移工團體要求盡速修正，就業服務法中移工不能自由轉換雇主的奴工條款，警方也應公佈追捕過程的影像，還原真相。
記者陳姝君陳昌維台北報導。
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