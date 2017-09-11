航空業籲規範勞工天災假 罷工預告入法公視 (2017-09-11 00:00)
舉標語喊口號，華航空服員去年發動閃電罷工，造成近五萬旅客行程受嚴重衝擊。
今年尼莎颱風來襲，500多名長榮空服組員依公司規定申請天災假，造成長榮航班大癱瘓，台北市航空運輸商業同業公會上月底發函民航局，建議在現行民航法等交通特別法中規範勞工天災假規則，並建議將兩週罷工預告期或限制性罷工制度入法。
== 台北市航空運輸商業同業公會理事 盧紀融==
日本跟美國有要求
只要是罷工的話
必須要10天以前的預告期
韓國的話就算他是罷工的話
國際線他必須要能夠
維持百分之八十以上的航空運量
其他先進國家也是有相同的做法
公會表示，建議交通部依航空器飛航作業管理規則，訂定必要服務人力等出勤要求給予行政指導，如果是集體休假也建議應視為罷工，也可參考多國都有規範罷工預告期，或直接制訂更符合交通行業特性的專章專法，不受勞基法限制，來解決集體罷工亂象。
==交通部次長 范植谷==
我們的立場當然也希望有一個
像國外很多國家一樣
他都對航空業有一個預告的制度
有行文給勞動部了嘛
勞動部現在也在研究中
而關於立專法，勞動部則表示，目前已有天然災害出勤要點可以使用，如果是特殊事業有特別規定，是可以另外規定，如果交通部要修法明訂確實可以讓交通事業的規範更有彈性。
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