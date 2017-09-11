















舉標語喊口號，華航空服員去年發動閃電罷工，造成近五萬旅客行程受嚴重衝擊。今年尼莎颱風來襲，500多名長榮空服組員依公司規定申請天災假，造成長榮航班大癱瘓，台北市航空運輸商業同業公會上月底發函民航局，建議在現行民航法等交通特別法中規範勞工天災假規則，並建議將兩週罷工預告期或限制性罷工制度入法。== 台北市航空運輸商業同業公會理事 盧紀融==日本跟美國有要求只要是罷工的話必須要10天以前的預告期韓國的話就算他是罷工的話國際線他必須要能夠維持百分之八十以上的航空運量其他先進國家也是有相同的做法公會表示，建議交通部依航空器飛航作業管理規則，訂定必要服務人力等出勤要求給予行政指導，如果是集體休假也建議應視為罷工，也可參考多國都有規範罷工預告期，或直接制訂更符合交通行業特性的專章專法，不受勞基法限制，來解決集體罷工亂象。==交通部次長 范植谷==我們的立場當然也希望有一個像國外很多國家一樣他都對航空業有一個預告的制度有行文給勞動部了嘛勞動部現在也在研究中而關於立專法，勞動部則表示，目前已有天然災害出勤要點可以使用，如果是特殊事業有特別規定，是可以另外規定，如果交通部要修法明訂確實可以讓交通事業的規範更有彈性。