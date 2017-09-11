















多個勞工團體在行政院外呼口號、表達訴求，針對外傳行政院長賴清德上任後將修勞基法，處理一例一休，勞工團體要求賴院長不要枉顧勞工權益。===台北市產業總工會理事長 鄭雅慧===各位企業大老闆你們照著法令遵行你們照著法令行事了嗎沒有 換了一個行政院長你們又舊事重提就是想把自己的加班費給節省掉就是不想增加人力前行政院長林全任內對於一例一休的立場都是「目前沒有修法打算」，勞工團體不禁要問，如今被稱為賴神的賴院長，對勞工是福是禍?===工鬥成員 毛振飛===因為剛好是(農曆)七月 七月半到底是換了神還是換了鬼假如今天是對勞工來講他假如繼續在糟蹋勞工來講勞工就等於是換了一個鬼上去除了一例一休，立法院下個會期即將處理的勞保年金改革，勞工團體也批評，目前政府的提出的改革只是延後2年破產，要求賴院長要重新檢討，建構稅收制的基礎年金保障，而不是要勞工繳多領少延後退。許恆慈 陳柏諭 台北