勞基法將修? 勞團促賴揆勿枉顧勞工權益公視 (2017-09-11 00:00)
多個勞工團體在行政院外呼口號、表達訴求，針對外傳行政院長賴清德上任後將修勞基法，處理一例一休，勞工團體要求賴院長不要枉顧勞工權益。
===台北市產業總工會理事長 鄭雅慧===
各位企業大老闆
你們照著法令遵行
你們照著法令行事了嗎
沒有 換了一個行政院長
你們又舊事重提
就是想把自己的加班費給節省掉
就是不想增加人力
前行政院長林全任內對於一例一休的立場都是「目前沒有修法打算」，勞工團體不禁要問，如今被稱為賴神的賴院長，對勞工是福是禍?
===工鬥成員 毛振飛===
因為剛好是(農曆)七月 七月半
到底是換了神還是換了鬼
假如今天是對勞工來講
他假如繼續在糟蹋勞工來講
勞工就等於是換了一個鬼上去
除了一例一休，立法院下個會期即將處理的勞保年金改革，勞工團體也批評，目前政府的提出的改革只是延後2年破產，要求賴院長要重新檢討，建構稅收制的基礎年金保障，而不是要勞工繳多領少延後退。
許恆慈 陳柏諭 台北
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