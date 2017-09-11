















==遠距教學老師vs.學生==講兩個 兩個能源我聽聽看 (潮汐能)教室變成電視攝影棚，透過鏡頭，網路遠端教學，資策會推動數位直播教育，成立小校聯盟，讓海外或偏鄉學子，透過網路直播來上課，而且一開四個班，有些班級在台東，最遠的在印尼，而且彼此遠端互動．==數位教育研究所副所長 蔡義昌==老師也可以上別的學校的課所以共同學習共同教學運端科技，也能幫助視障者，利用低功耗藍芽，和行動裝置APP，只要靠近有裝設的 iBeacon 晶片的地方，就會自重傳送語音訊息給視障人士。只要有手機，即使視障者一個人，也能行動．而這樣科技，已有不少捷運站已開始試運作．==視障人士 張先生==安裝BeaconBeacon是透過藍芽的方式來推播那第二個是裡面設計的訊息是由視障者跟一些專業人士專門設計的一些訊息那他提供我告訴我說什麼時候要左轉要右轉上下樓梯呀除了生活應用科技，當然也少不了，消費電子科技，ＶＲ，虛擬實境，讓你體驗更擬真滑雪樂趣．擁有科技奧林匹克''世界資訊科技大會''，WCIT，睽違17年，再度在台北舉辦，是全球科技盛會，經濟部預估，將可帶動台灣電子產業8億產值．記者黃立偉 張國樑 台北報導