睽違17年 世界資訊科技大會台北登場公視 (2017-09-11 00:00)
==遠距教學老師vs.學生==
講兩個 兩個能源
我聽聽看 (潮汐能)
教室變成電視攝影棚，透過鏡頭，網路遠端教學，資策會推動數位直播教育，成立小校聯盟，讓海外或偏鄉學子，透過網路直播來上課，而且一開四個班，有些班級在台東，最遠的在印尼，而且彼此遠端互動．
==數位教育研究所副所長 蔡義昌==
老師也可以上別的學校的課
所以共同學習共同教學
運端科技，也能幫助視障者，利用低功耗藍芽，和行動裝置APP，只要靠近有裝設的 iBeacon 晶片的地方，就會自重傳送語音訊息給視障人士。只要有手機，即使視障者一個人，也能行動．而這樣科技，已有不少捷運站已開始試運作．
==視障人士 張先生==
安裝Beacon
Beacon是透過
藍芽的方式來推播
那第二個是裡面設計的訊息是
由視障者跟一些專業人士
專門設計的一些訊息
那他提供我告訴我說
什麼時候要左轉要右轉
上下樓梯呀
除了生活應用科技，當然也少不了，消費電子科技，ＶＲ，虛擬實境，讓你體驗更擬真滑雪樂趣．
擁有科技奧林匹克''世界資訊科技大會''，WCIT，睽違17年，再度在台北舉辦，是全球科技盛會，經濟部預估，將可帶動台灣電子產業8億產值．
記者黃立偉 張國樑 台北報導
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