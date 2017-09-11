泰利颱風漸接近 氣象局:最快明晚發陸警公視 (2017-09-11 00:00)
泰利颱風目前在鵝鑾鼻東方海面上，持續朝西北西前進，氣象局估計週二上午，就會發布海上颱風警報，根據目前氣象資料，颱風可能在宜蘭花蓮間登陸。
==氣象局預報員 羅雅尹==
陸上警報的時間
可能是在明天的晚間之後
那颱風影響台灣的時間
是在13號到14號 相對是
最為靠近我們台灣的時候
尤其是13號的下半天
到14號的一整天
將會是颱風影響最顯著的時候
颱風的強度還在持續增強，氣象局估計，颱風在接近台灣時，恐怕強度達將達中颱上限，全台都要嚴防豪雨或大雨，估計北部平地降雨上看700毫米，山區上看1000毫米，中南部地區平地降雨最高來到500毫米，東北部山區降雨也可能來到1000毫米。
==氣象預報中心主任 呂國臣==
它在接近台灣的時候
有可能增強到中度以上
甚至到達強烈的等級
那這樣對台灣的影響
基本上就會比較大一點
行政院長賴清德上午也到氣象局聽取簡報，面對上任後第一個颱風，行政團隊嚴陣以待。
薛宜家 林志堅 台北報導
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