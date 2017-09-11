















泰利颱風目前在鵝鑾鼻東方海面上，持續朝西北西前進，氣象局估計週二上午，就會發布海上颱風警報，根據目前氣象資料，颱風可能在宜蘭花蓮間登陸。==氣象局預報員 羅雅尹==陸上警報的時間可能是在明天的晚間之後那颱風影響台灣的時間是在13號到14號 相對是最為靠近我們台灣的時候尤其是13號的下半天到14號的一整天將會是颱風影響最顯著的時候颱風的強度還在持續增強，氣象局估計，颱風在接近台灣時，恐怕強度達將達中颱上限，全台都要嚴防豪雨或大雨，估計北部平地降雨上看700毫米，山區上看1000毫米，中南部地區平地降雨最高來到500毫米，東北部山區降雨也可能來到1000毫米。==氣象預報中心主任 呂國臣==它在接近台灣的時候有可能增強到中度以上甚至到達強烈的等級那這樣對台灣的影響基本上就會比較大一點行政院長賴清德上午也到氣象局聽取簡報，面對上任後第一個颱風，行政團隊嚴陣以待。薛宜家 林志堅 台北報導