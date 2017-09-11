

上百位居民，聚集在國姓北港國小前， 原本打算攔下砂石車表達不滿， 不過員警舉牌呼籲理性才作罷，居民已經連續在這裡抗議一個禮拜，因為他們很不滿來自仁愛鄉的砂石車，頻繁行駛在村子裡的平面道路。



==當地居民==

騎車很危險

車一來 人要過馬路過不去

有一次我騎車

差點被後車斗掃到



就在居民一邊抗議時，還是有幾部砂石車，從眼前開過去， 原來是仁愛鄉公所， 辦理黃肉溪的野溪疏濬， 因為河床便道被沖壞，砂石車才改走國姓的台21線平面道路， 不過沿途穿越六個村， 還有好幾間學校，居民抱怨一路揚塵， 對安全更是一大威脅。



==國姓鄉長 丘埔生==

沿線都是人口非常密集

而且是我們國姓

人口老化非常嚴重的地區

所以說 途經所有村莊聚落

危害我們鄉親的程度 相當嚴重



國姓鄉長多次要求， 仁愛鄉公所等到便道完成再清運， 否則不排除還要繼續抗爭，而仁愛鄉公所表示，便道在10月份才會發包，但疏濬工程有年底前完工的壓力。



==仁愛鄉長 江子信==

依法行政呀 這路權是大家有的

路權又不是他們的

他們憑什麼封路

一看就知道 這是用民粹呀



砂石業者說很無奈，這項疏濬從這個月展開，但是便道要在12月才能完工，仁愛鄉公所也批評，應該要依法行政解決，不是製造對立，南投縣府今日出面協調， 決定暫時停工、停止疏濬 ，將等待溪底便道完成再進行，工期也會順延，希望降低地方對立。



記者 林健生 南投





