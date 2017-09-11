小客車.客運對撞 花東公路車禍2死7傷公視 (2017-09-11 00:00)
車禍發生在台九線花東公路關山德高路段，這輛由北往南行駛的自小客車，車頭幾乎整個塞進對向的鼎東客運車頭內，自小客車駕駛和乘客一共2人卡在車內，台東縣消防局救難人員趕到現場馬上救援。
自小客車上受困的2人都是女性，送往關山慈濟醫院急救，由於傷勢嚴重，最後急救無效宣告死亡。在鼎東客運車上包括駕駛和6名乘客也分別受輕傷，送往馬偕台東分院治療，沒有生命危險。
當時鼎東客運車上就只有這6名從台東市要返回池上鄉的乘客，客運車駕駛說，當時自小客車是突然逆向撞上來，他也來不及剎車。
==鼎東客運駕駛 余先生==
我看到的時候這個車子
就在我前面 就來不及閃
==關山分局交通組長 張淵瑜==
自小客車是由北往南行駛
到了事故地點與
由南往北的公車發生對撞
自小客車駛入鼎東客運的車道內
到底這起車禍是怎麼發生的？警方說還要調查。不過這個路段，才在上個月被交通部號稱是全國最長最直的省道路段，希望用路人慢慢開，沒想到就發生2人死亡的重大車禍，呼籲用路人開車行經這個路段真的要小心。
記者 章明哲 台東報導
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