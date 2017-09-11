

泰利颱風目前在鵝鑾鼻東方海面上1500公里左右，持續朝西北西前進，它的強度已經達到輕度颱風的上限，路徑比起上午再往北偏，氣象局預測，如果路徑不變，可能在宜蘭登陸，最快在周二上午，就會發布海上颱風警報。



==氣象局預報員 羅雅尹==

最快就有可能在明天的上午

發布海上颱風警報

陸上警報的時間

可能是在明天的晚間之後

那颱風影響台灣的時間

是在13號到14號 相對是

最為靠近我們台灣的時候

尤其是13號的下半天

到14號的一整天

將會是颱風影響最顯著的時候



由於環境風場有利發展，泰利颱風的強度還在持續增強，不排除泰利颱風在接近台灣時，強度達將達中颱上限甚至達到強颱，可能帶來強降雨。估北部平地降雨上看700毫米，山區上看1000毫米，東北部山區降雨也可能來到1000毫米氣象專家表示，泰利距離台灣還有一段距離，還有變數，關鍵在於太平洋高壓正逐漸減弱，可能讓颱風路徑持續偏北。



==中央大學兼任副教授 吳德榮==

可能正好在台灣上空的時候

太平洋高壓減弱 這種是最不好

就是等於它在台灣轉彎

另外一種對台灣

比較好一點的就是

在台灣的東邊就轉彎

這個就要太平洋高壓

退得比較快一點



專家呼籲，無論路徑為何，這個颱風強度強，距離台灣近，民眾在這段期間要隨時留意最新的預報資訊。



薛宜家 林志堅 台北報導









