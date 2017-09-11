泰利颱風北轉 週三.週四對台影響最劇公視 (2017-09-11 00:00)
泰利颱風目前在鵝鑾鼻東方海面上1500公里左右，持續朝西北西前進，它的強度已經達到輕度颱風的上限，路徑比起上午再往北偏，氣象局預測，如果路徑不變，可能在宜蘭登陸，最快在周二上午，就會發布海上颱風警報。
==氣象局預報員 羅雅尹==
最快就有可能在明天的上午
發布海上颱風警報
陸上警報的時間
可能是在明天的晚間之後
那颱風影響台灣的時間
是在13號到14號 相對是
最為靠近我們台灣的時候
尤其是13號的下半天
到14號的一整天
將會是颱風影響最顯著的時候
由於環境風場有利發展，泰利颱風的強度還在持續增強，不排除泰利颱風在接近台灣時，強度達將達中颱上限甚至達到強颱，可能帶來強降雨。估北部平地降雨上看700毫米，山區上看1000毫米，東北部山區降雨也可能來到1000毫米氣象專家表示，泰利距離台灣還有一段距離，還有變數，關鍵在於太平洋高壓正逐漸減弱，可能讓颱風路徑持續偏北。
==中央大學兼任副教授 吳德榮==
可能正好在台灣上空的時候
太平洋高壓減弱 這種是最不好
就是等於它在台灣轉彎
另外一種對台灣
比較好一點的就是
在台灣的東邊就轉彎
這個就要太平洋高壓
退得比較快一點
專家呼籲，無論路徑為何，這個颱風強度強，距離台灣近，民眾在這段期間要隨時留意最新的預報資訊。
薛宜家 林志堅 台北報導
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