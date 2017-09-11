電梯公司僱無照維修員 動作不熟練露餡公視 (2017-09-11 00:00)
全台擁有8處分公司、與服務站的電梯公司，卻被發現，僱用無照維修員，進行電梯維修保養，2號晚間，高雄一處國宅社區電梯、發生老婦人被困意外，到場維修人員、因為動作不熟練，被追查出沒有執照。
準備下樓遛狗，70歲吳老太太進入電梯，門關上、電梯卻不動，按其他樓層也沒反應，這時電梯外的住戶也發現，電梯故障，趕緊通知管理室，事發在2號晚間9點多，最後，救護人員和電梯維修員合力，救出困了40多分鐘的老太太。
==受困住戶 吳太太==
滿身大汗 (很緊張)
嚇到這邊(心臟)一直跳
老太太至今餘悸猶存，其他住戶也反應，社區電梯故障率高。
==社區住戶==
常常故意 都是外勞(維修)
講的話也聽不懂
而承包這處國宅社區40部電梯維修的公司，2號當天，第一時間到場的維修員，不僅搶救過程，頻頻打電話求救，更被發現，他根本沒有執照，公司解釋，電梯業師徒制，當下是緊急狀況，才先派學徒到場，隨後有證照的人員也趕赴現場，建管處指出，電梯公司已違法。
==高雄市建管處課長 潘稜豐==
因為建築法裡面有規定
他這邊如果違反專業證照的部分
我們是限期他改正
如果沒有改正的話
我們就會命他停業
最重撤銷登記證
==盛大電梯副總經理 賴吉洲==
我們公司會進行輔導教育訓練這方面
給這些新進人員 沒有證照人員
每一年我們公司都會輔導
建管處表示，透過電腦系統比對，電梯公司負責該社區的5位人員，其中3人沒有執照，將進一步追查，同公司其他維修人員狀況，已要求限期改善，否則最重撤照、勒令停業。
記者 李淑蘭 孟昭權 台南 高雄報導
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