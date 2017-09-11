















全台擁有8處分公司、與服務站的電梯公司，卻被發現，僱用無照維修員，進行電梯維修保養，2號晚間，高雄一處國宅社區電梯、發生老婦人被困意外，到場維修人員、因為動作不熟練，被追查出沒有執照。準備下樓遛狗，70歲吳老太太進入電梯，門關上、電梯卻不動，按其他樓層也沒反應，這時電梯外的住戶也發現，電梯故障，趕緊通知管理室，事發在2號晚間9點多，最後，救護人員和電梯維修員合力，救出困了40多分鐘的老太太。==受困住戶 吳太太==滿身大汗 (很緊張)嚇到這邊(心臟)一直跳老太太至今餘悸猶存，其他住戶也反應，社區電梯故障率高。==社區住戶==常常故意 都是外勞(維修)講的話也聽不懂而承包這處國宅社區40部電梯維修的公司，2號當天，第一時間到場的維修員，不僅搶救過程，頻頻打電話求救，更被發現，他根本沒有執照，公司解釋，電梯業師徒制，當下是緊急狀況，才先派學徒到場，隨後有證照的人員也趕赴現場，建管處指出，電梯公司已違法。==高雄市建管處課長 潘稜豐==因為建築法裡面有規定他這邊如果違反專業證照的部分我們是限期他改正如果沒有改正的話我們就會命他停業最重撤銷登記證==盛大電梯副總經理 賴吉洲==我們公司會進行輔導教育訓練這方面給這些新進人員 沒有證照人員每一年我們公司都會輔導建管處表示，透過電腦系統比對，電梯公司負責該社區的5位人員，其中3人沒有執照，將進一步追查，同公司其他維修人員狀況，已要求限期改善，否則最重撤照、勒令停業。記者 李淑蘭 孟昭權 台南 高雄報導