















台中市的里長原本能免費借用公園綠地，舉辦中秋晚會或免費健檢等活動，不過7月自治條例修正後，變成一律要收取、5千到5萬不等的規費，讓許多里長相當不滿，認為市府根本就是搶錢，也是在逼里長、不要舉辦活動。民眾帶著小朋友坐在園道上，開心參加里長辦的活動，台中市許多里長都會像這樣，向市政府建設局借用公園綠地，舉辦里內的活動，原本都是免費借用，但從今年7月開始都必須付租金，讓許多里長痛批市府搶錢。==台中市工學里里長 羅廷瑋==基本上我們是覺得 非常的不合理因為撇開像是爵士音樂節這類的活動基本上里長辦的一些活動都是以里民為主而且絕對都是公共事務或是公眾利益為主==台中市福平里里長 張啟龍==這個部分 是不是請建設局這邊或是我們台中市政府把它修定 不要收規費不然會加價到我們的里民或是我們里長 里辦公處這邊台中市公園及行道樹管理自治條例原本的規定，只要是市府所屬機關申請借用園道、綠地或公園，不收取6萬元保證金、5千到5萬元規費，但今年7月6日修改規定，不管是否市府單位借用，一律要收費。==台中市建設局公園管理科長 張以欣==之前曾經有些 就是來借用的團體他可能就是沒有適當的善後那會造成有一些破壞的情形所以我們修法的初衷就是很簡單 使用者付費市府強調，條例是以使用者付費為原則進行修改，不過卻讓里長抱怨連連，認為市府根本逼里長不要辦活動，以工學里為例，一年約舉辦70場活動，若每場收取最低規費5千元，一年也要35萬元，對里長來說確實是負擔，希望市府能再放寬規定。邱植培 彭煥羣 台中報導