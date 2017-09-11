中市自治條例修正 借公園免費變付費公視 (2017-09-11 00:00)
台中市的里長原本能免費借用公園綠地，舉辦中秋晚會或免費健檢等活動，不過7月自治條例修正後，變成一律要收取、5千到5萬不等的規費，讓許多里長相當不滿，認為市府根本就是搶錢，也是在逼里長、不要舉辦活動。
民眾帶著小朋友坐在園道上，開心參加里長辦的活動，台中市許多里長都會像這樣，向市政府建設局借用公園綠地，舉辦里內的活動，原本都是免費借用，但從今年7月開始都必須付租金，讓許多里長痛批市府搶錢。
==台中市工學里里長 羅廷瑋==
基本上我們是覺得 非常的不合理
因為撇開像是爵士音樂節
這類的活動
基本上里長辦的一些活動
都是以里民為主
而且絕對都是公共事務
或是公眾利益為主
==台中市福平里里長 張啟龍==
這個部分 是不是請建設局這邊
或是我們台中市政府
把它修定 不要收規費
不然會加價到我們的里民
或是我們里長 里辦公處這邊
台中市公園及行道樹管理自治條例原本的規定，只要是市府所屬機關申請借用園道、綠地或公園，不收取6萬元保證金、5千到5萬元規費，但今年7月6日修改規定，不管是否市府單位借用，一律要收費。
==台中市建設局公園管理科長 張以欣==
之前曾經有些 就是來借用的團體
他可能就是沒有適當的善後
那會造成有一些破壞的情形
所以我們修法的初衷
就是很簡單 使用者付費
市府強調，條例是以使用者付費為原則進行修改，不過卻讓里長抱怨連連，認為市府根本逼里長不要辦活動，以工學里為例，一年約舉辦70場活動，若每場收取最低規費5千元，一年也要35萬元，對里長來說確實是負擔，希望市府能再放寬規定。
邱植培 彭煥羣 台中報導
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