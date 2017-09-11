















為了砂石車問題，南投國姓和仁愛兩鄉槓上，由於溪底便道被沖毀，來自仁愛的疏濬砂石車，改走國姓鄉，遭到國姓鄉民抗議，不滿安全大受影響，甚至揚言攔下砂石車，南投縣政府出面協調，即日起疏濬工作暫停，將等仁愛鄉的便道完成再復工。上百位居民，聚集在國姓北港國小前， 原本打算攔下砂石車表達不滿， 不過員警舉牌呼籲理性才作罷，居民已經連續在這裡抗議一個禮拜，因為他們很不滿來自仁愛鄉的砂石車，頻繁行駛在村子裡的平面道路。==當地居民==騎車很危險車一來 人要過馬路過不去有一次我騎車差點被後車斗掃到就在居民一邊抗議時，還是有幾部砂石車，從眼前開過去， 原來是仁愛鄉公所， 辦理黃肉溪的野溪疏濬， 因為河床便道被沖壞，砂石車才改走國姓的台21線平面道路， 不過沿途穿越六個村， 還有好幾間學校，居民抱怨一路揚塵， 對安全更是一大威脅。==國姓鄉長 丘埔生==沿線都是人口非常密集而且我們國姓人口老化非常嚴重的地區所以說 途經所有村莊聚落危害我們鄉親的程度 都相當嚴重國姓鄉長多次要求， 仁愛公所等到便道完成再清運， 否則不排除還要繼續抗爭，而仁愛鄉公所表示，便道在10月份才會發包，但疏濬工程有年底前完工的壓力。==仁愛鄉長 江子信==依法行政呀 這路權是大家有的路權又不是他們的他們憑什麼封路一看就知道 這是用民粹呀砂石業者說很無奈，這項疏濬從這個月展開，但是便道要在12月才能完工，仁愛鄉公所也批評，應該要依法行政解決，不是製造對立，南投縣府今日出面協調， 決定暫時停工、停止疏濬 ，將等待溪底便道完成再進行，工期也會順延，希望降低地方對立。記者 林健生 南投報導