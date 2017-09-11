不滿砂石車改道 南投仁愛.國姓鄉民槓上公視 (2017-09-11 00:00)
為了砂石車問題，南投國姓和仁愛兩鄉槓上，由於溪底便道被沖毀，來自仁愛的疏濬砂石車，改走國姓鄉，遭到國姓鄉民抗議，不滿安全大受影響，甚至揚言攔下砂石車，南投縣政府出面協調，即日起疏濬工作暫停，將等仁愛鄉的便道完成再復工。
上百位居民，聚集在國姓北港國小前， 原本打算攔下砂石車表達不滿， 不過員警舉牌呼籲理性才作罷，居民已經連續在這裡抗議一個禮拜，因為他們很不滿來自仁愛鄉的砂石車，頻繁行駛在村子裡的平面道路。
==當地居民==
騎車很危險
車一來 人要過馬路過不去
有一次我騎車
差點被後車斗掃到
就在居民一邊抗議時，還是有幾部砂石車，從眼前開過去， 原來是仁愛鄉公所， 辦理黃肉溪的野溪疏濬， 因為河床便道被沖壞，砂石車才改走國姓的台21線平面道路， 不過沿途穿越六個村， 還有好幾間學校，居民抱怨一路揚塵， 對安全更是一大威脅。
==國姓鄉長 丘埔生==
沿線都是人口非常密集
而且我們國姓
人口老化非常嚴重的地區
所以說 途經所有村莊聚落
危害我們鄉親的程度 都相當嚴重
國姓鄉長多次要求， 仁愛公所等到便道完成再清運， 否則不排除還要繼續抗爭，而仁愛鄉公所表示，便道在10月份才會發包，但疏濬工程有年底前完工的壓力。
==仁愛鄉長 江子信==
依法行政呀 這路權是大家有的
路權又不是他們的
他們憑什麼封路
一看就知道 這是用民粹呀
砂石業者說很無奈，這項疏濬從這個月展開，但是便道要在12月才能完工，仁愛鄉公所也批評，應該要依法行政解決，不是製造對立，南投縣府今日出面協調， 決定暫時停工、停止疏濬 ，將等待溪底便道完成再進行，工期也會順延，希望降低地方對立。
記者 林健生 南投報導
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