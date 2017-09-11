















花東公路關山鎮德高路段、中午發生一起自小客車、逆向對撞客運車重大車禍，自小客車駕駛和乘客2人死亡，客運車上7人受傷。車禍發生原因、警方還要調查。車禍發生在台九線花東公路關山德高路段，這輛由北往南行駛的自小客車，車頭幾乎整個塞進對向由南往北行駛的鼎東客運車頭內，自小客車駕駛和乘客一共2人卡在車內，台東縣消防局救難人員趕到現場馬上救援。自小客車上受困的2人都是女性，送往關山慈濟醫院急救，由於傷勢嚴重，最後急救無效宣告死亡。在鼎東客運車上包括駕駛和6名乘客也分別受輕傷，送往馬偕台東分院治療，沒有生命危險。當時鼎東客運車上就只有這6名從台東市要返回池上鄉的乘客，客運車駕駛說，當時自小客車是突然逆向撞上來，他也來不及剎車。==鼎東客運駕駛 余先生==我看到的時候這個車子就在我前面 就來不及閃==關山分局交通組長 張淵瑜==自小客車是由北往南行駛到了事故地點與由南往北的公車發生對撞自小客車駛入鼎東客運的車道內到底這起車禍是怎麼發生的？警方說還要調查。不過這個路段，才在上個月被交通部號稱是全國最長最直的省道路段，希望用路人慢慢開，沒想到就發生2人死亡的重大車禍，呼籲用路人開車行經這個路段真的要小心。記者 章明哲 台東報導