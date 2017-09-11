















行政院長賴清德走馬上任後，傳出首要任務、是要修一例一休，上午勞工團體、到行政院門口表達訴求，除了要求賴院長、不要罔顧勞工權益，也希望重新檢討年金制度，不要讓勞工繳多領少、又得延後退休。勞工團體串連到行政院陳情，針對外傳行政院長賴清德上任後將修勞基法，處理一例一休，勞工團體希望，賴院長不要罔顧勞工權益。==台北市產業總工會理事長 鄭雅慧==各位企業大老闆你們照著法令遵行你們照著法令行事了嗎沒有 換了一個行政院長你們又舊事重提 就是想把自己的加班費給節省掉就是不想增加人力除了一例一休，立法院下個會期即將處理的勞保年金改革，勞工團也批評，目前政府的提出的改革只是延後2年破產，要求政府應該建構稅收制的基礎年金保障，而不是要勞工繳多領少延後退。上午到政院陳情的還有移工組織，質疑八月底發生的越南籍逃逸外勞遭警員開槍致死一案，警方有不合理使用槍枝的疑慮，已經侵害到人權。==台權會副秘書長 施逸翔==一開始的第一槍 並沒有對空鳴槍這種開槍的方式它都已經逾越了一種合理使用槍械==台灣移工聯盟 許惟棟==他們要的其實不是救世主他們要的只是轉換工作的權利而已移工團體指出，社會應該反思移工為何被迫選擇逃跑，呼籲政府應該儘快修正，就業服務法中移工不能自由轉換雇主的條款。綜合報導