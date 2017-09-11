一例一休將修? 勞團籲賴勿罔顧勞工權益公視 (2017-09-11 00:00)
行政院長賴清德走馬上任後，傳出首要任務、是要修一例一休，上午勞工團體、到行政院門口表達訴求，除了要求賴院長、不要罔顧勞工權益，也希望重新檢討年金制度，不要讓勞工繳多領少、又得延後退休。
勞工團體串連到行政院陳情，針對外傳行政院長賴清德上任後將修勞基法，處理一例一休，勞工團體希望，賴院長不要罔顧勞工權益。
==台北市產業總工會理事長 鄭雅慧==
各位企業大老闆
你們照著法令遵行
你們照著法令行事了嗎
沒有 換了一個行政院長
你們又舊事重提 就是想把
自己的加班費給節省掉
就是不想增加人力
除了一例一休，立法院下個會期即將處理的勞保年金改革，勞工團也批評，目前政府的提出的改革只是延後2年破產，要求政府應該建構稅收制的基礎年金保障，而不是要勞工繳多領少延後退。
上午到政院陳情的還有移工組織，質疑八月底發生的越南籍逃逸外勞遭警員開槍致死一案，警方有不合理使用槍枝的疑慮，已經侵害到人權。
==台權會副秘書長 施逸翔==
一開始的第一槍 並沒有對空鳴槍
這種開槍的方式
它都已經逾越了一種
合理使用槍械
==台灣移工聯盟 許惟棟==
他們要的其實不是救世主
他們要的只是轉換工作的權利而已
移工團體指出，社會應該反思移工為何被迫選擇逃跑，呼籲政府應該儘快修正，就業服務法中移工不能自由轉換雇主的條款。
綜合報導
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKARA 運動飲料．拉孚兒 運動飲料．維他露 舒跑運動飲料．舒跑 運動飲料 975ml．運動飲料 250ml．舒跑 運動飲料．運動飲料 鋁箔包．勁運動飲料．維大力 運動飲料．舒跑運動飲料 975ml．運動飲料 鋁箔包 250ml．生活運動飲料．運動飲料 590ml．運動飲料 寶礦力．運動飲料 975ml．維他露舒跑運動飲料 250ml．舒跑 運動 飲料．運動飲料．舒跑 運動飲料 335ml．運動飲料 600ml．舒跑 運動飲料 1500ml．DAKARA 機能性運動飲料．FREE 運動飲料．舒跑 運動飲料 250ML．運動飲料 700ml．舒跑運動飲料 1.5L．舒跑運動飲料 335ml．舒跑 運動飲料 245ml．ENERVIT SPORT 運動飲料．AQUARIUS 運動飲料
- ALMI-DOCKER WORLD - DOBW COMMODE 六抽收納櫃
- 日本原裝DAINICHI電子煤油暖氣機
- 【CK Calvin Klein】Bare 裸愛曲線系列手環式腕錶(K7G2S116
- effie繽紛舒適 真皮編織尖楦低跟鞋 茶色
- 【櫻之舞】台灣製造:無框複製畫80*80cm系列ART-F-A3827
- APPLE iPhone 6 / 6S (4.7吋) 摺邊折疊式 客製化皮套
- 【Lindero】S9 立體聲藍牙耳機 支援APTX高音質(一對二 藍牙
- Valentino Rudy 雅士格子紋電腦公文包Z8212-12N
- 【顛覆設計】康尼2尺木心板五斗櫃(三色可選)
- OLIVIA 玩色彩 藍白 雙人全鋪棉床包冬夏兩用被套四件組
3個原因 讓墾丁觀光步入寒冬【KNOWING新聞】
新北土城街頭隨機槍擊2命危 槍手帶槍投案【NOWnews今日新聞】
遭爆劈腿隱瞞已婚 呂秋遠指全為不實誣衊【中廣新聞網】
影【NOWnews今日新聞】
狠心母遭射後不理 竟用22萬元把兒子賣了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多