記者陳昭宗／地方報導

北港朝天宮董監事會積弊多年，信徒的反彈聲浪因董監事即將於9月17日改選再度浮現，立委蘇治芬繼上週以捐款人身分前往北港朝天宮要求查帳，11日上午再邀集11位董事候選人及3位監事候選人（均達過半席次），簽署「推動朝天宮章程修改切結書」，並會同多位地方仕紳呼籲，原本鎮內15里戶長才具有投票權，選後修法開放鎮內28里鎮民「普選」，為朝天宮選舉制度的改革邁出第一步。

朝天宮現任董事也是本屆候選人的蘇榮泉指出，投入朝天宮廟務已20年，最初的董監事選舉是採連記法，只有鄰長及鋪戶等有投票權，所以當時的選舉人只有380位左右，也是立委蘇治芬於民國86年成功推動第一波改革，才將選舉人擴及戶長，而達到目前的5500人左右，希望這次推動普選也能成功，讓全鎮的3萬3000位公民都有投票權，也讓地方有更好的發展。

經立委蘇治芬聯繫登記參選的25位董事候選人及8位監事候選人，願意參與連署簽署「推動朝天宮章程修改切結書」，的董事候選人11位參與連署的董事候選人為蕭慧敏、蘇榮泉、陳禎皇、李登皇、王一郎、紀柏宇、許珍娜、林欽停、蘇健榮、林金章、曾蔡美佐，3位監事候選人則為王平源、顏志晃、周政楷。希望切結的候選人能因此順利當選，並在當選後依照承諾修改章程，將選舉制度改成全民普選。

地方多位仕紳也出席力挺，包括許坤澤、音樂家陳哲正、笨港文教基金會前執行長蔡炳坤、北港文化工作室許士能與廖世冠老師、雲林縣醫師公會理事長吳欣席以及北港鎮長張勝智、縣議員蔡岳儒等。廖世冠表示，朝天宮牽動北港鎮的發展，是全世界罕見的例子，如今朝天宮的種種弊端，其實只要改成一人一票的選舉制度，就能夠有很大的轉變。

蘇治芬則表示，回來雲林從政不到二十年，已見證過幾次朝天宮的選舉，但各種現象讓不少人百感交集，即使選上董事也有志難伸；在雲林縣長任內，可以支配的預備金大約六千萬，但朝天宮的董事長卻有一億五千萬左右的經費可以運用，能做的事非常多；這次透過普選的推動，雖然結果不可能盡如人意，但大家總要在黑暗中尋找陽光，這是北港人共同的責任，希望連署的候選人當選後能夠成就這個使命，而選舉人則要成就讓他們當選的使命。