（中央社記者汪淑芬台北11日電）中央氣象局今晚8時觀測資料，颱風泰利增強為中度颱風，暴風圈也擴大。



根據氣象局最新颱風消息，泰利是在晚上8時增強為中度颱風，7級風暴風半徑也從原本150公里擴大為180公里。



氣象局預報中心預報員張承傳說，目前泰利距離鵝鑾鼻東方約1360公里，以每小時29公里速度往西北西移動，因路徑比下午又略偏北，未來颱風中心很可能是擦邊球方式，從台灣北部通過。



氣象局預估，泰利接近台灣時，7級風暴風半徑可能達220公里，全台都可能籠罩在暴風圈內。



氣象局預定明天上午11時30分發布泰利海上颱風警報，明晚8時30分發布陸上颱風警報。1060911