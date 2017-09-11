新浪科技訊 日期:9月11日晚間消息，賓士汽車生產商戴姆勒今日在一次投資者會議上表示，最初電動汽車的利潤率將只有傳統汽車的1/2。

當前，戴姆勒旗下梅賽德斯-賓士品牌正在打造「EQ」電動汽車。此外，在2022年前，戴姆勒還計劃推出10款新型電動汽車。

但戴姆勒今日表示，EQ電動汽車上市后，公司利潤可能嚴重受損。梅賽德斯-賓士汽車財務副總裁弗蘭克·林登貝格(Frank Lindenberg)今日稱：「初期，我們必須要面臨較低的例如率。對於部分車型，其利潤率將只有當前內燃機汽車的一半。」

林登貝格還稱，整個行業快速向電動汽車過渡還可能影響戴姆勒實現其銷售回報率(扣除利息及稅款前凈收入除以銷售額)。林登貝格說：「我們仍維持10%的銷售回報率目標，但我們需要為這種過渡最準備，8%的回報率也是可以接受的。」

為了彌補電動汽車的低利潤率，戴姆勒已制定一項新的成本節約計劃：到2025年將削減40億歐元(約合48億美元)的開支。其中，10億歐元將來自固定成本，10億歐元來自研發費用和資本開支，剩餘20億歐元將主要來自產品成本。

戴姆勒認為，將來為電動汽車提高利潤的途徑之一為其增加自動駕駛功能，從而提高售價。戴姆勒研發主管康林松(Ola Kaellenius)稱：「將來你的司機將是一台電腦。」(李明)