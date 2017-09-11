外媒：iPhone X在中國市場面臨兩大挑戰北京新浪網 (2017-09-11 21:24)
新浪科技訊 日期:9月11日晚間消息，分析師和行業評論家日前表示，蘋果公司(以下簡稱「蘋果」)即將發佈的新手機iPhone X和iPhone 8系列在中國市場將面臨嚴峻的挑戰。
其中，兩大核心挑戰分別是：1)本土手機廠商的競爭；2)價格。最初，中國本土手機廠商以低端和中端產品為主。但最近幾年，這些廠商紛紛轉向高端產品。如今，蘋果在中國市場僅排名第五，落後於本土廠商華為、Oppo、Vivo和小米。
Canalys分析師Mo Jia稱：「這一次，蘋果真的需要推出一款創新性產品。中國本土廠商的崛起已經讓蘋果的日子不好過了。」
此外，iPhone X起始售價預計為999美元，這對中國消費者而言也是一個購買障礙，接近於其平均月工資的2倍。
其實，不只是中國消費者難以承受這樣的價格。投資銀行巴克萊近期進行的一項調查顯示，只有11%的受訪者願意花費1000美元購買手機。(李明)
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