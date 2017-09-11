為了留住人才，日本微軟宣布9月起，引進6週的「帶薪育嬰假」，預計有9,900名正式員工受惠。

據《日經中文網》報導，日本微軟宣佈9月起，提供正式員工申請育嬰假。據了解，過去其他企業大多育嬰假都僅開放給女性員工使用，男性員工休假是沒薪水的；微軟表示，公司推出6週的帶薪育嬰，是為了鼓勵擔心收入減少的男性員工能放心休假，不錯過小孩成長的時間。

日本厚生勞動省表示，這是微軟集團的自主措施，雖然日本企業也有推出育兒假福利，但超過2個月的情況很罕見；據悉，多數日本企業規定育嬰假沒有工資，休假者需由雇傭保險支付「育兒停工給付金」，意味著員工的收入相對會減少。

此外，育嬰新制度不限於親生，收養孩子的員工也相同適用。微軟統計，過去一年，提出休育嬰假的男性員工不到10位；因此，公司以實質補助支持育兒員工，相信在家庭與工作取得平衡之餘，能進一步改革日本企業的工作方式。

據厚生勞動省的調查，預估2015年日本從7,700萬勞動人口（15至64歲）到2029年可能低於7,000萬人。為了維持家計，申請休育嬰假的男性僅為3.2％；以長遠的發展來看，日本政府鼓勵企業引進更多友善家庭的制度，刺激生育率外，也希望能改善員工加班的習慣，增加與家人相處的時間。（艾以琳/綜合外電報導）