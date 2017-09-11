巴黎巿區首座「裸體公園」開放 網友質疑「免費野戰區」Kairos 風向新聞 (2017-09-11 18:39)
法國是最受遊客喜愛的國家之一，從文藝、美食到購物，一應俱全；但最近法國政府推出了另個「秘密景點」，吸引更多觀光客。
據英國《太陽報》報導，法國政府近日在巴黎巿東南部的凡仙森林（Bois de Vincennes）的隱密處，改造為佔地7,300平方公尺的「裸體公園」，允許不分男女的「裸體主義者」脫光光在公園活動，享受森林芬多精；巿府表示，試營運期間於8月31日至10月15日，開放時間為早上8點半到晚間7點半。
巴黎副巿長柯曼（Penelope Komites）表示，裸體公園象徵著「包容性」的願景，希望帶來的不只是身體的解放，還有觀念的開明，能助於人們對裸體的去污名化；巴黎自然主義協會（Paris Naturists Association）發言人皮內格（Julien Claude-Penegry）表示，「裸體公園」是支持者進行多年的遊說抗爭的結果，他認為裸體可以帶來真正的快樂及自由，並估計未來會有更多遊客湧進公園。
凡仙森林不是巴黎首座開放的戶外裸體場地，還有一座公共游泳池，一週3天開放給裸體主義者進入。在法國境內，則有460個的天體營，其中包含155座露營地以及73處海灘；據自然主義協會統計，法國約有260萬人崇尚裸體的生活態度。
為了避免偷窺狂以及曝露狂進入公園，巿府明文規定只要侵犯園內規則，將面臨15,000歐元（近54萬台幣）罰款或一年監禁。有網友樂觀其成地表示，贊成讓裸體主義者有個放鬆的好去處。不過也有網友表示質疑，公園內要是出現免費「打野戰」的情侶，那有法可管嗎？（艾以琳／綜合外電報導）
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