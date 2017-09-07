拒賣蛋糕給同志伴侶 美政府表態力挺蛋糕師傅Kairos 風向新聞 (2017-09-11 18:40)
週四（7日）美國司法部（DOJ）代表蛋糕店師傅菲利普（Jack Phillips），向最高法院提交了一份法庭簡報，內容說明「強迫」商家提供服務已違法憲法權利，表態力挺菲利普；該案將會在10月進行口頭辯論聽審後再進行裁決。
2012年「傑作蛋糕店」（Masterpiece Cakeshop）老闆菲利普以信仰為由，拒賣結婚蛋糕給一對男同志伴侶，被指控歧視，最後由最高法院破天荒受理此案；根據《丹佛郵報》報導，本週四司法院向最高法院遞交一份簡報，說明菲利普有權拒絕他所不認同的理念，可不必向客戶履行服務。
司法院發言人埃爾薩姆（Lauren Ehrsam）聲明，美國多數州的反歧視法已保障大多數人民，不過在「第一修正案防禦法」（FADA）的保障下，反歧視法不能侵犯美國人民的宗教及言論自由，藉此提醒法官有義務保護因宗教受到迫害的人民。
簡報中也舉出一項事實：2012年發生菲利普案時，科羅拉多州的同性婚姻或民事結合「都尚未合法」，直到2014年10月才同婚才合法。司法院認為，政府沒有理由迫使當事者（菲利普）認同尚未合法的規定。
這個觀點說服了國會80位共和黨議員，除了司法院，他們也各自向最高法院提交了自己的簡報，表明共同支持菲利普，以及該州相同處境的宗教人士；自然婚姻的倡導者安德森（Ryan T. Anderson）表示：「宗教人士沒有干預同志伴侶的婚姻自由，那國家就不應該用法律來懲罰宗教人士的信仰自由。」（謝婷婷/綜合外電報導）
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