電影《百萬精先生》（Delivery Man）描述一名男性因捐精，在世界各地擁有533個孩子。現今這樣的情節也發生在現實生活裡，不同的是，有捐精者捨棄「人工授精」而採「自然授精」方式，也就是不靠外力，直接以性愛方式讓女性受孕。

據英國《鏡報》報導，BBC近日發佈一部紀錄片，描述3名男子透過社交網路和求精的女性上床「受孕」。其中一名匿名的男性背著妻子從事播種行為已有15年之久，而妻子完全不知情；目前他已成功製造60個孩子，還有7個準備出世。

男子坦承，這是一個高危險的行為，首先為讓女方受孕，全程都沒有任何保護措施，恐增加染病的機率；再來，在婚姻出軌的秘密，要一輩子守口如瓶帶入墳墓，心理上難免需調適。

另一名捐精者傑森（Jason）則支持自然授精的方式，他認為健康的男性在射精時，可維持在20英里速度上下，效果一定會比人工授精來得徹底。「不過老實說，這也是要取決於女方的長相而定。」傑森說，幫漂亮的女性授精，做愛就是他的「額外福利」。

也有捐精者專為女同志服務，喬治（George）表示，他正在為一對女同志進行授精，他道出過程：「其中一位女性懷孕成功又流產，我只能一直試到她們夢想成真為止。」紀錄片也透露，過去一位捐精者多次無法讓女性受孕，最後只好把裝滿精液的瓶子交給當事者完事。

由於英國早在2005年便修法規定，捐精者產下的小孩，在成年之後有權利和生父相認。有人批評該法導致精子銀行數量短缺，才衍生出「地下捐精」的模式。

事實上，合法的精子銀行為保障受贈婦女，都會限制捐精子的條件，如遺傳性疾病篩檢，避免產下缺陷的下一代；然而，個體戶供精者及受贈者之間並沒有簽署合約，只能採取信任機制，很多風險需要自己承擔。

目前打破紀錄的是一名來自加拿大的捐精者，他在14年內捐贈超過1,400多次，至少是1,000位小孩的生父。有網友就質疑，會不會哪天一不小心就嫁給自己的哥哥還是娶了自己的妹妹，引發亂倫後果。（謝婷婷/綜合外電報導）