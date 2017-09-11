中國近年來經濟實力已漸成為世界強國，不過有調查發現，中國離婚率也正在快速上升中。今年上半年，北京、上海、深圳以及廣州等地，是離婚率最高的4座城巿，而夫妻其中一方出軌是離婚的主因，其中以全職媽媽以及科技男出軌率最高。

據《中國新聞網》報導，中國民政部最近公佈今年上半年，有558萬對新婚夫妻，年減7.5%；而有190萬對夫妻離婚，較去年同期增長10.3%；據了解，2002年粗離婚率僅有千分之0.9，之後就一路攀升到2010年突破千分之2，數據顯示2015年的粗離婚率已有千分之2.8，是2002年的3倍之多。

根據調查，夫妻離異的6大主因分別是伴侶出軌、家庭暴力、性格不合、婆媳不睦、不良嗜好以及購屋需要（意指辦理離婚以利在限購城巿取得買房資格或貸款優惠，也有網民稱之為「假離婚真買屋」手法）。

中國全國婦聯協會也公佈，全國約2.7億家庭，有10萬家庭因暴力行為使婚姻破裂，佔離婚率30%；中國產業研究院公佈的調查顯示，出軌女性中18.6%是全職媽媽，其次分別是有專技的老師（13.8%）、醫生（8.6%）以及秘書（7.2%）；而出軌男性中則有10.6%從事高科技IT產業，再者是金融業（8.2%）、教育業（6.5%）及醫生（4.6%）。

是什麼原因讓婚姻變得脆弱？中國人民大學社會與人口學院院長翟振武接受採訪表示，近10年來中國邁入自由經濟社會，造成個人在社會地位的壓力，「穩定的環境也相對能保證較穩定的婚姻。」特別是在一線城巿感受特別明顯，雙薪夫妻都能未必能抵擋得了房價的壓力；有網民就抱怨，「看到別人有車有房，自己卻租個小黑屋艱難度日、別人孩子上的是好學校，自己孩子只能隨便到學費便宜的學校就讀，日子過得真憋屈。」各種差距導致夫妻予盾升級。

另一方面，中國離婚成本比較低；在許多西方國家，夫妻必須分居一段時間才能解除婚姻，並規定在分居期間要進行諮商，然而在中國卻沒有這個限制，只要雙方有共同離婚意願，就可辦理離婚。英國《經濟學人》曾表示，中國現在是世界上離婚最容易、手續最簡便的國家之一。

中國民政部對此表示，高離婚率反映了當今社會對離婚的開明態度，但政府也對「非理性離婚」提出警告，呼籲人們對婚姻持負擔任的態度；據報導，為向婚姻陷入危機的夫妻提供協助，中國最高人民法院鼓勵地方法院在審理家庭案件時，採取「創新措施」。如今，上海、四川及河南等地規定申請離婚的夫妻，必須經過3至6個月的「冷靜期」，有些省還強制夫妻上「婚姻調解班」。（艾以琳/綜合外電報導）