墨西哥當地7日深夜，發生芮氏規模8.4、該國百年來最強地震；其強度之大，就連離震央1000公里的首都墨西哥市都能感受強烈搖晃。根據美國地質局報告，在強震過後陸續發62次餘震，其中有5次餘震強度超過芮氏規模5；目前已知強震已造成90人喪生，數字可能持續攀升。

綜合外媒報導，地震在當地時間晚上11時49分（台灣時間下午12時49分）發生，震央位於南部恰帕斯州近海，皮希希亞潘市西南方65公里處，震源深度為80公里；其中美國地質調查所測得芮氏規模8.1的主震，墨西哥國家地震研究所原本測得主震為芮氏規模8.2，稍後上修至8.4。美國地質調查局表示，墨西哥這次地震震央位於太平洋板塊東部俯衝帶交匯處；而震央鄰近俯衝帶的地震，通常都是歷史著名的強震，例如2011年的日本福島大地震、2004年的蘇門答臘地震。

根據太平洋海嘯警報中心指出，墨西哥的瓦哈卡州出現最高1公尺的海嘯，但其他太平洋沿岸則未受海嘯影響。另外，靠近震央的恰帕斯州與瓦哈卡州，至今仍在進行搜救行動，受傷人數至少250人以上。

根據美聯社報導，此次強震威力驚人，位於瓦哈卡州的胡奇坦市，受災最為嚴重，該市市政廳建築幾乎有一半倒塌，成了瓦礫殘片；街道隨處可見傾倒的殘破房屋，連當地的一家醫院也成嚴重災區，傷患只能被送往其它地點安置。市長桑切斯難過的表示：「整個城市像被轟炸過一樣，這是有史以來最嚴重的危機。」其他地區也不斷傳出地震災情，全墨西哥有數百萬房屋倒塌或損壞，180萬人無電可用，11個州宣布因安全顧慮停課。根據CNN報導，這起強震目前已造成90人死亡。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）也發表了電視談話，指出這次地震為百年以來，墨國遭遇最強烈地震。潘尼亞尼托並宣布全國哀悼3天，並安撫全國人民：「地震的威力是毀滅性的，但全國團結的力量和共同承擔責任的精神會更加強大！」。（吳雯淇/綜合外電報導）