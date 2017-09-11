印度一名40歲的警員帕特爾（Abhishek Patel）獲報，在一個學校操場上發現22磅（10公斤）的炸彈；為了保護學校400名兒童的安全，不讓他們受到炸彈的威脅，帕特爾竟上演影情節，直接徒手抓住炸彈，並抱著它跑了0.6英里（1公里）之遠 ，將炸彈丟棄至一個排水道。

綜合外媒報導，印度中央邦的一所小學的操場，發現一個長約30公分、重約10公斤的未爆彈；學校操場被發現有炸彈後，校方趕緊通知警方處理，由一名40歲的警員帕特爾接獲這次的炸彈處理任務。經過判斷後，他沒有想太多，只是直覺的想要保護多數人安全，便不做他想的抱起炸彈，跑了將近1公里的距離，將炸彈丟棄至一個排水道。他表示，這顆未爆彈若引爆會波及方圓500公尺內的民眾，「這是一項危險的工作，可能奪走了我的生命，但是我這樣做，是為了挽救學校數百名兒童的生命，他們是我們的未來！」

帕特爾在事後被眾人稱為英雄，連長官也表揚他英勇的事蹟，並給予獎金606英鎊（約新台幣2萬3517元）做為獎勵；警方表示，目前還不知道炸彈是從何而來，是意外的被丟進學校，或者本來就在學校而沒被人發現，目前正在調查中。

網友看完報導後紛紛表示，「真的很勇敢」、「這才像是真正的人民保姆」、「幸好沒爆炸」、「這種精神令人敬佩」、「對警察印象稍微改觀」等。（吳雯淇/綜合外電報導）