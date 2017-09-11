通常對於孕婦而言，羊水破了就是小朋友要出生前徵兆，但美國一名寶寶，在羊水尚未破時，就急著出世；重要的是，他還是罕見的「包膜出生」！

美國一名孕婦月初在乘車前往醫院途中，突感到腹部劇痛，低頭一看，才發現胎兒竟連著羊膜「探頭」出世；一旁開車的未婚夫，急忙將2人平安送抵醫院，繼續後續護理工作。

根據英媒《獨立報》報導，這名媽媽史庫里（Raelin Scurry），當時才懷孕29週，距離預產期還有11個星期；當天她因子宮異常地劇烈收縮，便要未婚夫開車送她至醫院檢查。不料在途中，她的下腹部越來越疼痛；史庫里彎腰一看，才發現已可看到胎兒的頭部，且其身上仍裹著羊膜，連羊水都還沒破！史庫里感到非常害怕，因此撥打「911」緊急求助電話，其中還因為痛到口齒不清，需要由未婚夫接過電話講清楚現場情況。

眼見已來不及赴院生產，史庫里索性繼續出力，把嬰兒順利產下，未婚夫隨後繼續駕車，將母子2人送至醫院進行後續的護理動作；這位包著膜出生的男嬰，重約1927克，他們幫他取名為伊恩（Ean）；醫師指出，小孩出世時羊膜沒破的情況非常罕見，機率低於8萬分之1，讚嘆這個男嬰是個「奇蹟寶寶」。

目前伊恩還必須待在醫院觀察3至4個星期，經醫生檢查後，他並沒有發展遲緩現象，並且可以自主呼吸。其母史庫里開玩笑的表示，自己是「女超人」，同時也語重心長的說，「你永遠不知道自己有多堅強，直到堅強成為你唯一的選擇！」（吳雯淇/綜合外電報導）