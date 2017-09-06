身體有沒有癌細胞 這支「筆」10秒測出來Kairos 風向新聞 (2017-09-11 18:47)
科技真是日新月異啊！美國德州大學科學研究團隊，推出一款新的測癌筆式工具，10秒鐘就可識別患者體內的癌細胞，可幫助醫生在切除腫瘤手術更精確。
據德州奧斯汀德州大學（University of Texas at Austin）官網報導，研究團隊研究出一款「MasSpec Pen」的手持式診斷裝置，僅需10秒，就能分辨癌細胞與健康細胞的區別，準確率是現有技術的150倍以上；研究人員宣稱，此款裝置有助提供外科醫師切除腫瘤的資訊，並降低患者癌症復發的機率。
助理教授艾貝林（Livia Schiavinato Eberlin）表示，癌症患者最擔心的就是腫瘤清除不夠徹底，提升癌症復發的機率；過去醫生在判定癌變組織，使用冷凍切片分析（Frozen Section Analysis）進行化驗，最少需要30分鐘或更長時間才會得知結果。然而這對躺在手術台上的患者，無疑是增加了麻醉以感染的風險；且對於某些癌症類型，冷凍切片分析的準確率甚至不到80%。
不同於傳統的分析方法，「MasSpec Pen」檢驗的是分子；由於受感染組織的分子排列，與正常組織不同，因此，當裝置釋出10微升的水，讓分子移動到水滴內，再借助質譜分析儀加以檢測，僅10秒鐘後就可確認樣本。目前研究人員針對253名肺癌、卵巢癌、甲狀腺癌和乳腺癌患進行測試，診斷準確率高達96％。
貝勒醫院內分泌外科主任舒利柏克（James Suliburk）表示，患者生存率是醫師的優先考量，再來就是不再犧牲身上不必要的組織；透過「MasSpec Pen」檢測，乳腺癌患者未來可減少神經及肌肉損傷，甲狀腺癌患者也不會切除腫瘤無法說話。目前研究團隊已申請專利，並計劃在2018年在腫瘤手術中測試這項新技術。（艾以琳/綜合外電報導）
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