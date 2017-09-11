浩瀚的宇宙，存在眾多人類未知之星體及宇宙現象；而其中最讓天文迷著迷的，就是被天文學家稱為「上帝之眼」（The eye of the God）的螺旋星雲（Helix Nebula）。螺旋星雲的顏色出奇瑰麗，夢幻的色彩組合，令人屏息而，且相當巨大；其直徑長2.5光年，意思是連光都需要兩年半才能穿過這個「上帝的眼睛」。

據《Forbes》報導，螺旋星雲，是個典型的行星狀星雲（planetary nebula），位於距離地球700光年外的寶瓶座，已經是距離地球最近的幾個星雲之一，在1824年由德國天文學家卡爾‧路德維希．哈丁（Karl Ludwig Harding）發現，之後就成為天文學家觀測的焦點。螺旋星雲有如一隻美麗的眼睛一般，藍色的瞳孔外包覆白色光圈，以及酒紅色的眼眶，因此被稱為「上帝之眼」；在小說《魔戒》風行世界後，更被戲稱為「索倫之眼」。

行星狀星雲其實是類似太陽的恆星，這類恆星在一生中的絕大部分時間內，核心都在進行氫融合成氦的核融合反應；事實上，這個核融合反應，提供了這類恆星，當然包含我們的太陽，所有發出的光和熱。根據天文學家估計，我們的太陽再過50億年之後，便會進入死亡階段，逐漸發展成一個行星狀星雲。

當核心的氫「燃料」用盡，恆星會轉而開始氦融合成混合了碳、氮或氧的另一階段核融合反應；事實上，氦也會有用盡的一天，此時這顆類太陽恆星便逐漸步入死亡之途，將外層氣體向外推送，留下小而熾熱的緻密核心，稱為白矮星（white dwarf）。因此，螺旋星雲可以說它是由星體、灰塵、氣體和等離子等物質所形成，而紅色光暈是由氫原子的輻射、藍綠色光暈是由氧原子的輻射所形成。

由於這絢爛、巨大的星雲，似乎帶著一股神奇的吸引力，許多人認為，螺旋星雲是宇宙間最神聖的奇景，感覺就像是上帝在注視著自己的感覺，這也是為何大家稱呼它為「上帝之眼」。（吳雯淇/綜合外電報導）