由於人類目前生活與醫療的條件都日趨進步，預期壽命也逐漸延長，經健力氏世界紀錄大全紀錄，世界上活得最久的是一位法國的老婦人，她在1997年8月逝世時是122歲。但是人類的壽命極限到底是多長呢？荷蘭的一項最新研究有了答案。

綜合媒體報導，荷蘭堤堡大學（Tilburg University ）與鹿特丹伊拉斯莫斯大學（Erasmus University Rotterdam）統計學家表示，約有7萬5000名荷蘭人死亡時的確切年齡被記錄下來，這些資料為過去30年來所蒐集的數據。他們研究這些數據後發現，女性壽命最高上限為115.7歲，而男性壽命最高上限略低，為114.1歲。

進行這項研究的科學家之一艾因馬赫（John Einmahl）教授表示：「平均而言，人們活得更久了，但在過去30年以來，我們之中最長壽的人其壽命並未有增長現象。」

艾因馬赫指出，在荷蘭年齡達95歲的人數幾乎成長3倍，雖然平均預期壽命增加了，但最高年齡的上限本身是不會改變的；不過還是有些例外，像是法國女子卡爾蒙（Jeanne Calment）就活了122年又164天，是目前最長壽女性。

不過，美國麥吉爾大學 （McGill University ）生物學家休爾斯（Bryan G. Hughes）和 艾吉米（Siegfried Hekimi） 在《Nature》發表的的一項新研究，得出了截然不同的結論。透過分析，自1968年以來，美國、英國、法國和日本最長壽的個人的壽命統計，他們發現沒有任何年齡限制的證據；如果這樣的最大值存在，至少還是不可確定的答案，因為科技、醫療和生活條件的改善，都可能推翻年齡上限。（吳雯淇/綜合外電報導）