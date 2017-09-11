來源：微信公眾號 創業家

在矽谷，「PayPal黑幫」大名鼎鼎。其中來自PayPal的成員，創立或聯合創立了那些你數得上的知名科技公司：YouTube、LinkedIn、特斯拉、Yammer、Yelp等。而在中國，一個類似的團體正在崛起——從AI晶元到自動駕駛、語音識別、機器視覺、機器人，這些人工智慧前沿「黑科技」領域，一批身價不菲、頂著科學家光環的創業者，正在形成新的「黑幫」。而他們的共同特點是，來自同一個公司：百度。

黑智與創業家為你揭秘百度AI黑幫。

宣布百度「All in AI」后，在被曝光的百度講話中，陸奇說，工程師要站在巨人肩膀上做創新。

這句話，百度系的創業者們或許心中感受也頗深。

AI技術要看百度。這是馬化騰在IT領袖峰會上承認過的事實。而AI人才也如是。騰訊也在緊鑼密鼓地投入人工智慧，而騰訊AI實驗室主任張潼，就曾是百度研究院副院長。

2017年4月，百度首席科學家吳恩達宣布離職。在被業界幾度猜測去向後，吳恩達成立了Deeplearning.ai，致力於培育人工智慧高等人才。這把外界關於百度科學家離職創業的討論推向高峰，而在此之前，來自百度系的技術大牛們，已成為國內AI創業公司中一道獨特的風景線。和以往百度系創業者「揮霍流量」不同，這批加入創業項目的「黑幫」成員，幾乎大多聚集在人工智慧等前沿科技領域，他們帶著的是科學家身份、高昂的身價，以及超乎尋常的融資能力。

余凱、吳韌、戴文淵等，已在數年前開始了自己的創業之旅。而在近年來，自動駕駛領域更是掀起了百度系創業的高潮，從前無人駕駛事業部總經理王勁、編程天才樓天誠，以及國內「自動駕駛第一人」倪凱，昔日百度的諸多幹將正奔在自動駕駛創業的最前線。

正如我們談論國內科技史繞不開微軟亞研院一樣，創業項目中的百度系「黑幫」，也正成為人工智慧領域，一股不可忽視的新勢力。

百度AI人才：曾經繁盛和流動

幾年前，人工智慧技術還是「冷門」，在國內互聯網公司中，早早挑頭吶喊的李彥宏還略顯孤獨。而現在，人工智慧已走上風口，AI成為了創投界的熱詞。陸奇加入了百度，要All in AI；騰訊的絕藝贏過了人類棋手；阿里則在「外星人」馬雲的帶領下啟動了NASA計劃。

21世紀，最可貴的是人才。對於人工智慧而言，更是如此。當中國公司挖人的觸角深入矽谷和西雅圖，國內核心演算法人才的薪水一漲再漲，獵頭們也跟著忙碌了不少，百度附近的咖啡廳也跟著生意好了起來。不論外界對它的印象如何，在AI人才方面，國內互聯網公司中，百度仍然是翹楚。

百度對人工智慧和深度學習的人才儲備由來已久。

2013年1月，百度正式對外宣布成立深度學習研究院（IDL），李彥宏親自出任院長，中國「千人計劃」國家特聘專家余凱任副院長。2014年1月，百度推出少帥計劃，面向全球招募9名30歲以下的人工智慧領域青年精英，年薪百萬元起步。

2013年9月，前Facebook資深科學家徐偉、前AMD異構系統首席軟體架構師吳韌先後加入百度深度學習研究院；2014年5月17日，吳恩達正式加入百度任首席科學家，將百度研究院推向了鼎盛時期。2015年，百度少帥計劃代表人物顧嘉唯加入百度IDL實驗室。除此之外，前NEC美國智能圖像研究院的負責人林元慶、百度IDL主任架構師黃暢、曾在微軟機器人項目組工作的倪凱、師從機器學習專家Alex Smola的李沐也先後加入百度。

今年3月，李彥宏曾算過一筆賬：過去兩年半，百度研發投入高達兩百億，絕大部分投入到了人工智慧。

然而，這批曾經聚集到百度的頂尖人才，也在不斷地流失。其中原因眾說紛壇。到底是人工智慧技術的熱度，帶來了人才流動的加劇；還是百度策略上的變動，造成無法形成成果上的積累，都是無法準確說清楚的。而有一點確定的是，在資本火熱的推動下，百度離開的這批技術大牛，大多數都走上了創業之路。

百度研究院的大牛們，余凱拉走了黃暢，創辦了地平線機器人。百度在ImageNet國際計算機視覺中涉嫌作弊事件后，離開的吳韌成立了異構智能。

2016年8月，百度少帥計劃的標誌性人物、IDL主任研發構架師/首席設計師顧嘉唯離職。目前，顧嘉唯是北京物靈科技聯合創始人，打造以人機交互的創新產品與體驗。

2017年3月，百度首席科學家吳恩達毫無徵兆地宣布了離職的消息。並在不久前，推出了他的最新項目deeplearning.ai。

李彥宏在今年的百度AI開發者大會上乘坐自動駕駛汽車上了五環，一時間成為熱門話題。而早在2015年12月，百度在北京完成了複雜道路環境下的無人駕駛車輛道路測試，作為百度無人車負責人倪凱也由此成為「國內無人駕駛第一人」。2015年底倪凱離開百度，2016年加入樂視超級汽車項目。

2017年3月1日，百度整合原L3與L4兩大部門，成立智能駕駛事業群組（IDG），陸奇親任總經理。原來的百度高級副總裁、無人駕駛事業部總經理王勁就「放假」了。3月底，王勁公佈了自己創業的消息。目前，他成立的景馳科技挖來了前百度自動駕駛事業部首席科學家韓旭（Tony Han）出任CTO，來自激光雷達生產商Velodyne的呂慶（Qing Lu）擔任CFO，正計劃在2020年，實現無人車量產。

至此，百度前無人車「四大金剛」余凱、倪凱、吳恩達、王勁全部出走。但隨之揭開的，是百度系科學家無人車創業的大幕。

此前王勁從谷歌招攬進百度的編程天才「教主」樓天城，1986年出生的他曾是百度最年輕的T10，也早在王勁之前離開百度，和前百度首席架構師彭軍（James Peng）創辦了自動駕駛公司Pony.ai小馬智行。今年4月，今年4月，百度矽谷研究中心無人車團隊的佟顯喬等三位工程師離職，攜手成立自動駕駛公司Roadstar.ai星行科技。在歷任樂視智能駕駛負責人以及四維圖新自動駕駛負責人之後，倪凱在日前宣布成立了自己的無人駕駛團隊HoloMatic。

黑智聯合創業家盤點了在AI領域，百度出走「門徒」創立的共26家公司，過億美元融資，涉及機器人、深度學習、語音和自然語言理解、機器視覺、醫療、自動駕駛、企業級服務等不同領域，這些技術大牛，此前在百度聚首，如今又在AI創業領域會師鏖戰。

從百度走出的「門徒」

1、余凱 地平線機器人創始人、CEO

前百度研究院副院長、深度學習實驗室（IDL）主任

加入百度時間：2012年

離開百度時間：2015年

無論是組建百度IDL，還是離職創業，余凱都是個「先行者」的身份。

2012年4月，余凱加入百度，領導當時新成立的百度多媒體部。2013年，在李彥宏的支持下，余凱著手組建深度學習實驗室（IDL）。這些年來外界所熟知的百度大腦、Baidu Eye、Dubike等，均是IDL負責研究。在此期間，余凱發起了百度的無人自動駕駛項目，這同時也是中國第一個自動駕駛項目。

而余凱對於百度來說最大的人才貢獻，是在他的勸說下，吳恩達同意加入百度，擔任首席科學家。這成為當年轟動整個科技行業的事件，而吳恩達也成了百度這幾年唯一的T12。

2015年7月，余凱宣布離職，成立了地平線機器人，選擇切入的是作為機器人和智能硬體大腦的晶元技術，要做「嵌入式人工智慧」。憑藉地平線的服務，電子類產品能夠具備AI功能，比如感知、交互、理解，甚至決策。

以余凱在深度學習領域的號召力，以及AI晶元領域的未知潛力，地平線也獲得了資本的青睞。成立當年，地平線完成了了首輪融資，投資人包括晨興資本、高瓴資本、紅杉資本、金沙江創投、線性資本、創新工場、真格基金等。2016年4月，矽谷知名投資人Yuri Milner投資地平線。三個月後，地平線再獲雙湖資本、青雲創投和祥峰投資參與的新一輪投資。

2、吳恩達 Deeplearning.ai創始人

前百度首席科學家

加入百度時間：2014年

離開百度時間：2017年

8月8日，前百度首席科學家吳恩達宣布，其初創公司Deeplearning.ai將推出有關深度學習方面的在線視頻課程，通過Coursera對外發佈。

離開百度4個月後，吳恩達重返人工智慧戰場，這次他要攻佔的，是人才培養這一陣地。他表示，這一項目將填補人工智慧的人才缺口，幫助越來越多的人掌握近些年層出不窮的AI技術。

吳恩達是斯坦福大學計算機科學部門的副教授，同時是斯坦福人工智慧實驗室的主管。他也是在線教育平台Coursera的聯合創始人。2011年，吳恩達成為「谷歌大腦」的創始人之一，他也是這個世界上，第一個能夠讓機器識別出「貓」的人。

2014年，經余凱的勸說，吳恩達加入百度。2015年年初，百度在矽谷舉辦了一場「BIG演講」，當時連美國很多當地的技術人員都紛紛趕去捧場，因為太多人知道Andrew NG（吳恩達），並在Coursera上學習。

他也是百度投入人工智慧技術的一桿大旗。2017年，吳恩達帶著搭載了百度大腦的機器人「小度」，出現在了《最強大腦》的舞台上，將百度在人工智慧領域的研發成果推向了大眾。

吳恩達表示，他一共在籌備三個項目。在Deeplearning.ai公佈后，美國證券交易委員會官網信息顯示，吳恩達在今年8月14日註冊了風險投資基金 AI Fund， L.P。。該風投基金規模達1.5億美元，將專注投資人工智慧。而這，也可能是吳恩達的第二個正在進行的項目。

3、王勁 景馳科技創始人

前百度高級副總裁、原無人駕駛事業部總經理

加入百度時間：2010年

離開百度時間：2017年

在王勁正式公佈離開百度之前，業界已對此進行了無數次猜測。並且，在真正發生前，這件事早早就顯示出了徵兆。

今年3月1日，百度宣布成立智能駕駛事業群組，由陸奇兼任總經理。而高級副總裁王勁由於個人和家庭原因，將不再擔任自動駕駛事業部（L4）總經理職務。百度對此的解釋是，王勁將休息調整。但就在次日，王勁的信息，就在百度官網「下架」了。

3月底，王勁在出席某活動時突然宣布，自己將在五天后離開百度並創業，創業方向正是自動駕駛。3月29日，景馳科技在美國註冊。

百度自動駕駛事業部首席科學家韓旭，在今年4月加入景馳擔任CTO。與樓天城齊名的另外一位編程天才、之後也在百度研發無人車的陳世熹也從百度離職，加入景馳科技。

2016年8月，百度和投資激光雷達廠商Velodyne，應該從那時起，王勁就和Velodyne的CFO Qing Lu有了接觸。景馳科技成立一個月後，Qing Lu加入，同樣擔任CFO。他的加盟，對於幫助景馳科技撬動更大的資本，尤其是VC機構之外的投資，無疑是有極大作用的。

比起技術能力，或許王勁的資源能力，才是真正的殺手鐧。

2017年6月，景馳科技拿到拿到加州路測牌照，成為第34家拿到加州路測資格的公司，也是這個名單上的第9家中國自動駕駛公司。6月24日，景馳完成首次開放道路的無人駕駛測試。

4、倪凱 HoloMatic創始人

前百度IDL高級科學家、百度無人駕駛汽車團隊負責人

加入百度時間：2013年

離開百度時間：2015年

余凱離職后，百度的無人車項目徹底交到了倪凱手裡。倪凱擁有清華大學計算機本碩學位和喬治亞理工學院計算機博士學位，早在清華期間，就開始研究無人車，並在結構化道路上創造了當時世界無人車最高速度150km/h的記錄。百度無人車高精度地圖、定位、感知、決策和控制模塊，以及圖像識別等方面的解決方案，由倪凱驗證和實現，為百度無人車路測做好了準備。在2015年12月，百度在北京完成了無人駕駛車輛道路測試。

隨後，百度成立自動駕駛事業部，由王勁擔任總經理。而倪凱，卻在此時離開了百度。

2016年3月，倪凱出任樂視超級汽車副總裁，負責樂視自動駕駛研發。在樂視資金鏈吃緊后，倪凱轉向加入了地圖數據服務商四維圖新，直到今年8月28日，他的最新項目HoloMatic公佈，創業方向是L3.5級的自動駕駛技術方案。

5、樓天城 小馬智行Pony.ai創始人

前百度無人車首席架構師

加入百度時間：2016年

離開百度時間：2016年

樓天城，前百度無人車首席架構師，清華大學計算機博士，圖靈獎得主姚期智的得意門生，編程天才，被吳恩達稱為「世界上最好的編程者之一」，因實力被編程界稱為「樓教主」。曾在谷歌無人車團隊工作，2016年被吳恩達拉入百度，成為百度最年輕的T10。

2016年12月，在百度入職半年的樓天城和百度T11級別工程師、百度無人車首席架構師彭軍（James Peng）雙雙離職，聯手成立了自動駕駛公司Pony.ai。

彭軍也是位大神。他曾在谷歌工作7年，是百度美國研究中心引進了前兩位工程師之一，也是百度矽谷自動駕駛團隊的早期成員。彭軍2012年加入百度，擔任主任架構師，在廣告、大數據、 雲計算多個領域負責架構設計，隨後擔任百度美國研究中心自動駕駛項目首席架構師。

樓天城和彭軍成立的公司非常低調，也沒有對外展示過自己的技術，一切都顯得很神秘。但根據他們在之前的項目，很有可能也在進行L4級別的自動駕駛技術的研發。

Pony.ai在北京和加州分別設立了辦公室，今年6月，Pony.ai也拿到了加州路測的牌照。據媒體透露，Pony.ai成立后已獲得了紅杉和IDG的投資，估值上億美金。

以下，為黑智與創業家聯合製作的百度AI「黑幫」名單（不完全統計）。

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