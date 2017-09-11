中國禁義法起司 當地老外苦不堪言中央社 (2017-09-11 20:57)
（中央社台北11日電）由於發現起司中含有青黴等不合規黴菌，中國大陸將無法再進口主要產自法國與義大利的數十種起司。當地外國人說，整個法國人圈子都痛不欲生，還有人趕著搶購。
英國金融時報（Financial Times）引述上海經銷商起司共和國（Cheese Republic）創辦人馬立昂（Vincent Marion）的話指出，衛生當局通知檢驗檢疫官員，在一批進口的藍起司中發現的青黴等黴菌並不在批准進口的清單中。當局隨後公布進口禁令，7月生效的禁令在上周擴展到全中國大陸。
馬立昂說，中國大陸任何一座城市都將不能進口主要產自法國的卡芒貝爾（Camembert）、羅克福（Roquefort）等數十種起司，以及來自義大利的古岡左拉起司（Italian Gorgonzola）。
歐洲聯盟駐中國代表團發言人峰威力（William Fingleton）表示，這意味著中國將禁止數十年來一直安全進口並消費的一些知名傳統歐洲起司。這樣的禁令理由並不充分，因為當地生產的同類起司被認定是安全的。
對於生活中不能沒有起司的歐洲人來說，中國大陸的這項禁令讓他們苦不堪言。生活在蘇州的英國人波頓（Mark Bolton）推文表示，剛去買了藍起司，全都凍好了，「無法想像一個沒有藍起司的耶誕節起司盤」。
外派在上海工作的法國人也說，「整個法國人圈子都痛不欲生」。1060911
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